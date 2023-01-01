Рекордная премия для директора VZP в Чехии: 319 тысяч крон за работу с украинцами

В этом году Зденек Кабатек получит самую большую награду за время работы на посту руководителя VZP — крупнейшей медицинской страховой компании в Чехии.

Совет директоров VZP 27 марта утвердил годовой бонус для директора Зденека Кабатека. В этом году ему будет выплачена премия в размере 1 255 500 крон брутто. Кроме того, он получит еще 319 000 крон в качестве чрезвычайного вознаграждения за привлечение страхователей-иностранцев из Украины. Это подтвердили изданию Seznam Zprávy несколько членов совета директоров.

Сумма в 1,574 млн крон является рекордной. Например, в прошлом году Кабатек получил вознаграждение в размере 1,309 млн крон.

Глава совета директоров Том Филипп заявил, что это он предложил Кабатеку чрезвычайное вознаграждение. По его словам, это награда за участие директора, более широкого руководства VZP и других сотрудников в процессе включения украинских беженцев в чешскую систему здравоохранения.

Директор VZP имеет установленную ежемесячную зарплату в размере 225 000 крон. Вдобавок к этому он может получить годовую премию в размере до шести месячных окладов. То есть до 1,35 млн крон брутто. В этом году его вознаграждение было предложено в размере 93% от данной суммы.

Какие премии получал директор VZP Зденек Кабатек?

2022 год — 1,309 млн крон

2021 год — 1,282 млн крон

2020 год -— 1,282 млн крон

2019 год — 1,14 млн крон

2018 год — 1,215 млн крон

2017 год — 1,3 млн крон

2016 год — 1,2 млн крон

2015 год — 1,17 млн крон

2014 год — отказ от вознаграждения

Зденек Кабатек получил свой последний годовой бонус по старым критериям. В следующем году бонус уже будет регулироваться новыми условиями.

На размер премии повлияет финансовое положение компании. Он также будет зависеть от того, сэкономит ли VZP в этом году не менее 500 млн на оплате лекарств и будет ли в учреждениях, с которыми у VZP заключен договор, проводиться на 5% больше операций, после которых пациентов выпишут всего через один день.

В документе, утвержденном советом директоров, говорится, что Кабатеку поручено в этом году создать концепцию хранения и обработки документов страховой компании. Он также должен подготовить концепцию дизайна новых филиалов и обеспечить техническую и информационную поддержку для решения проблем украинских беженцев.

Источник: seznamzpravy.cz

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