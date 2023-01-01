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В этом году в Праге в четыре раза больше случаев скарлатины. Чем опасна эта болезнь?

В этом году в Праге в четыре раза больше случаев скарлатины. Чем опасна эта болезнь?

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Новости 420on
31 марта
11:31
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«Изменения, безусловно, связаны с предыдущими годами, когда противоэпидемические меры исключили передачу не только covid-19, но и других респираторных заболеваний», — считают медики.

В этом году в Праге в четыре раза больше случаев скарлатины. Чем опасна эта болезнь?

Пражская гигиеническая станция предупредила, что число детей, заболевших скарлатиной в столице, в настоящее время в четыре раза превышает обычный показатель. Только с января по март чиновники здравоохранения зарегистрировали 141 случай заболевания скарлатиной.

Наиболее уязвимой группой являются дети в возрасте до девяти лет.

«По сравнению с последним кварталом прошлого года число больных увеличилось более чем в пять раз, а по сравнению с первым кварталом 2019 года, временем до начала пандемии ковида, - в три-четыре раза», — заявили представители Минздрава. Детям с симптомами заболевания следует исключить посещение детских садов и школ.

Скарлатина — это инфекционное заболевание, вызываемое стрептококком. Она встречается в основном у детей и, помимо боли в горле, проявляется сыпью, истощением и другими симптомами.

В этом году наблюдается общий рост всех респираторных заболеваний у детей. Гигиенисты напомнили, что нынешний сезон респираторных заболеваний начался рано: показатели достигли уровня эпидемии уже перед Рождеством, хотя обычно пик приходится на четвертую-пятую неделю Нового года.

«Изменения, безусловно, связаны с предыдущими годами, когда противоэпидемические меры исключили передачу не только ковида-19, но и других респираторных заболеваний», — заключили представители здравоохранения.

Источник: novinky.cz

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