Проблему нехватки лекарств в Чехии может решить Южная Корея. Каким образом?

«Наша цель — доставить не только антибиотики, но и другие недостающие лекарства, необходимые для следующего сезона», — сказала спикер чешского парламента.

Южная Корея может помочь решить проблему нехватки лекарств в Чешской Республике, особенно антибиотиков. Несколько сотен тысяч упаковок могут поступить уже этой осенью.

Об этом сообщили на пресс-конференции 31 марта министр здравоохранения Властимил Валек и спикер Палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова, которая вела переговоры по этому вопросу во время своей поездки в Южную Корею и Тайвань.

«Мы делаем все возможное, чтобы решить проблему нехватки лекарств. Нам необходимо найти решение для Чешской Республики, которое повысит устойчивость чешского рынка. В Южной Корее мы добились совершенно необыкновенного успеха», — заявил в пятницу министр здравоохранения Валек.

В Южной Корее спикер Палаты представителей Маркета Пекарова-Адамова обсудила с премьер-министром Хан Ток-суном вопрос о предоставлении лекарств, которых сейчас нет на рынке. «Переговоры проходили на многих уровнях, премьер-министр пообещал продвигать нашу инициативу, чтобы мы вместе добились успеха. Наша цель - доставить не только антибиотики, но и недостающие лекарства, необходимые для следующего сезона», - уточнила спикер палаты представителей.

«Чем больше у нас будет поставщиков и производителей, тем меньше вероятность повторения ситуации, которая была в прошлый раз», — добавила она.

В то же время Пекарова-Адамова сообщила, что обсуждалась возможность переноса производства некоторых южнокорейских препаратов в Чехию, за что выступают местные производители. Южная Корея является одним из крупнейших инвесторов в Чешскую Республику и поэтому знает специфику чешского рынка.

По словам Пекаровой-Адамовой, еще одним преимуществом является то, что южнокорейцы не зависят от субподряда на производство лекарств в Китае и Индии, а могут производить все сами.

Якуб Дворжачек, заместитель министра здравоохранения, вел переговоры с представителями пяти производителей. «Их мощности значительно превышают то, что нам нужно в Центральной и Восточной Европе. Один из этих средних производителей, если говорить об антибиотиках для детей, поставляет продукцию на несколько рынков Южной Азии. Для нас речь идет о заказе нескольких сотен тысяч упаковок на осенний сезон», — сказал депутат.

Помимо антибиотиков, стороны также обсудили поставки лекарств и препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

По словам Дворжачека, первые поставки, если все юридические обязательства будут выполнены, могут произойти осенью 2023 года, что позволит Чехии подготовиться к волне гриппа. Что касается возможного переноса производства южнокорейских препаратов в Чехию, то он оценивает этот шаг как ближайшую перспективу.

Чешская Республика, как и другие европейские страны, уже много месяцев сталкивается с нехваткой лекарств, и дефицит можно ожидать в будущем. Поэтому Министерство здравоохранения ищет лекарства по всему миру и пытается решить ситуацию с помощью экстренных поставок.

Источник: novinky.cz

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