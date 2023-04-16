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Чехи потребляют в три раза больше соли, чем положено

Чехи потребляют в три раза больше соли, чем положено

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Новости 420on
27 апреля
10:03
404
Чехи потребляют больше соли, чем большинство людей в Европе. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Чехи потребляют в три раза больше соли, чем положено

Средний чех потребляет в три раза больше рекомендуемого количества соли в день. Многие люди вообще не следят за количеством соли в пище, говорят представители здравоохранения.

Люди получают большую часть соли из промышленно произведенных продуктов питания, на долю которых приходится до 75% общего ежедневного потребления. Но дело не только в них. По словам представителей здравоохранения, плохие пищевые привычки, такие как пересаливание пищи на тарелке, также влияют на ситуацию.

Добавление продуктов с высоким содержанием калия, таких как бананы, помидоры, шпинат или грибы, часто бывает достаточно, чтобы смягчить негативное воздействие соли. 

Слишком много соли потребляют и маленькие дети. Гигиенисты обнаружили, что в половине обследованных школьных столовых только в супе содержится дневная норма соли, не говоря уже об основном блюде.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хочет добиться снижения количества соли в рационе к 2025 году. В то же время она рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в день, что эквивалентно примерно одной чайной ложке.

Поваренная соль имеет одну из самых прочных химических связей. Молекула состоит из двух ионов — натрия и хлорида. Оба они важны для организма, но в чрезмерных количествах многие из них вредны. Например, натрий увеличивает выведение кальция, а это в свою очередь приводит к истончению костей.

По мнению экспертов, сокращение потребления соли может помочь предотвратить многие проблемы со здоровьем, например за счет снижения кровяного давления и, следовательно, риска развития заболеваний сердца и кровеносных сосудов, а также снизить риск развития рака желудка или остеопороза.

«В странах, которые в последние годы значительно сократили потребление соли, таких как Финляндия или Великобритания, наблюдается постепенное, но постоянное медленное снижение частоты сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты или инсульты», — отмечает Йиржи Видимски, президент Чешского общества гипертонии.

Выходом могут стать различные заменители. Например, вместо обычной соли можно использовать соль, содержащую немного больше калия. Особенно для тех, кому необходимо чувствовать, что они что-то солят. «Лучше научиться не солить, не добавлять соль и использовать более выразительные ингредиенты — например чеснок, лук, некоторые травы», — говорит врач-диетолог Хана Стржитецкая.

Если бы люди ели меньше соли, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, можно было бы предотвратить 2,5 миллиона смертей в год.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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