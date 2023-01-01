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В Чехии появились случаи дифтерии, мужчина мог заразиться от кошки или собаки

В Чехии появились случаи дифтерии, мужчина мог заразиться от кошки или собаки

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Новости 420on
05 мая
14:37
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В Чехии зарегистрирован пятый случай дифтерии в этом году. Пациент из края Высочина страдает от кожной формы бактериального заболевания, которое чаще всего проявляется в виде язв и плохо заживающих ран.

В Чехии появились случаи дифтерии, мужчина мог заразиться от кошки или собаки

Об этом сообщили в Государственном институте здравоохранения (SZU).

«Пациент госпитализирован в инфекционное отделение и проходит лечение антибиотиками. Вероятным источником инфекции стало одно из домашних животных пациента, кошка или собака», — сказал Ян Печинка, директор областной станции гигиены в Высочине.

За людьми, которые были в контакте с этим человеком, ведется наблюдение, у них взяты пробы и проведены анализы. Ветеринары также исследуют животных, содержащихся в семье инфицированного.

Дифтерия, которая исчезла после введения обязательной всеобщей вакцинации в 1946 году, появилась в Чехии год назад, когда медики зарегистрировали пять случаев заболевания.

«Вакцинация остается наиболее эффективной защитой от дифтерии. К сожалению, эффект от вакцинации с годами ослабевает. Поэтому взрослому населению рекомендуется повторная вакцинация», — говорят представители здравоохранения.

В этом году подтвержденные случаи заболевания произошли в Оломоуцком, Моравско-Силезском и Пардубицком краях, Праге и Высочине.

Дифтерия

Ранее очень опасное для маленьких детей заболевание редко встречается в цивилизованном мире. Вакцинация против дифтерии является обязательной. Болезнь вызывается бактерией Corynebacterium diphtheriae. Она очень устойчива и может долгое время выживать на предметах. Она также может передаваться через воздух.

Если она попадает в организм, то в основном поражает слизистую оболочку носа, гортани, миндалин. В организме бактерия вырабатывает токсин, от которого организм защищается, образуя мембрану. Если болезнь не лечить, пациент испытывает трудности с дыханием и может даже умереть. 

Источник: novinky.cz

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