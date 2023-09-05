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Пот и стиль. Лучшие пражские спортзалы, где можно привести себя в форму в этом году

6 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
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Новости 420on
Лето почти прошло, так что самое время начать работать над целями, которые вы наметили на этот год. А в уютной и стильной обстановке это, конечно, будет легче сделать. Forbes выбрал шесть самых красивых студий для занятий фитнесом, йогой и пилатесом в Праге, которые будут мотивировать вас на максимальные результаты.
Next.Move Fitness

Единственный классический тренажерный зал в списке, но он далеко ушел от типичной «силовой комнаты». Next.Move, которым руководит предприниматель Юлиан Янчик, гордится дизайном помещений, напоминающих скорее ночной клуб, чем фитнес-центр.

Вдохновленный Нидерландами, Янчик поставил перед собой скромную цель в Чехии — поднять уровень местного фитнеса. Следует отметить, что в Праге ему это пока удается. Только в прошлом году компания открыла свой первый филиал в Голешовицах, а в этом году к нему добавились тренажерный зал в Виноградах и «Фрагмент» в Карлине.

В каждом филиале есть места для проведения различных групповых занятий — от  йоги до бокса. Кроме того, в фитнес-центре на Роганской набережной есть сауна. 

Цена 2490 крон в месяц

Студия âme

Студия âme была создана в центре Праги как многофункциональное пространство, где можно заниматься саморазвитием во всех его смыслах — от умственного до физического. Долго пустовавшее помещение на улице Гаштальска было возрождено предпринимателем и фитнес-тренером Лукашем Странским, который дал своему бизнесу меткое название âme, что в переводе с французского означает «душа».

«Мы хотели создать пространство, которое предлагает позаботиться о себе во всех аспектах даже в такое быстрое время — âme — это место, которое стремится насытить все чувства», — говорит Странский, который также является автором проекта Sei Gym в Праге 2.

Вы можете посетить студию, чтобы выпить кофе или заняться искусством, а также получить удовольствие от занятий йогой или пилатесом в прекрасном помещении. 

«Мы стараемся предложить как можно более широкий выбор занятий по движению, чтобы каждый мог найти что-то для себя — растяжку, дыхание или укрепляющие занятия. В то же время они вписываются в нашу концепцию, ведь йога, в частности, — это успокоение и очищение души», — говорит в интервью Forbes Ян Хурих, оператор компании.

Цена: 450 крон за занятие

The Pilates Room

Если вам нравится так называемая эстетика That girl в социальных сетях, то вам понравится эта студия в пражском районе Винограды. The Pilates Room расположена в красивом квартирном помещении и является одной из немногих студий пилатеса в Праге, предлагающих занятия не только на коврике, но и на специальных тренажерах.

Студия была открыта в Виноградах Яной Птащински, спортсменкой, которая в течение десяти лет профессионально занималась волейболом. Она увлеклась пилатесом во время пребывания за границей. Она обнаружила, что этот метод упражнений помогает не только физически, но и психически, и способствует общему здоровому образу жизни.

Изначально физические упражнения были придуманы как движение, помогающее организму восстановиться после травмы. Сегодня пилатес является тенденцией не только в нашей стране, но и особенно в Восточной Азии благодаря своему воздействию на развитие длинных и стройных мышц. Аппараты с пружинами, напоминающие орудия пыток, призваны помочь организму добиться правильного движения тела, поэтому в мире пилатес часто используется в реабилитации. 

Цена: 450 крон за занятие

Revolution Ride

Прекрасная крытая велостудия, название которой обещает революцию, находится в Панкрацких аркадах. Концепция, которую два года назад привезла в Чехию Тереза Машанска, направлена на укрепление как тела, так и разума. Занятия напоминают быструю, ритмичную езду на велосипеде в тускло освещенной комнате со свечами и инструктором, который мотивирует и вдохновляет вас на протяжении всего занятия.

Основательница студии ранее работала стюардессой в Дубае, где процветали подобные спиннинг-классы. После возвращения в Чехию она обнаружила, что в нашей стране такой студии нет, и решила создать ее сама. «Когда я сказала кому-то здесь, что это темный аттракцион со свечами, никто не понял. Но везде в мире, где я бывала на подобных занятиях, они были переполнены. Поэтому я была почти уверена, что и в Чехии с энтузиазмом отнесутся к этому занятию», — с улыбкой говорит основательница студии.

Затем последовали три года подготовки, в течение которых в торговом центре было создано идеально звукоизолированное помещение, способное выдержать громкую музыку, которая необходима во время занятий. Помимо обычных занятий, Revolution Ride организует поездки под ритмы конкретных исполнителей, а в ближайшее время будут подготовлены занятия с живым диджеем. 

Цена: 490 крон за урок

Namastery

Namastery — это концепция бутик-студии йоги в Праге 5. В прекрасной обстановке вы можете попробовать широкий спектр индивидуальных и групповых занятий, от йоги до барре, от пилатеса до высокоинтенсивных интервальных тренировок.

Студия была основана Барбарой Скухерской. Дипломированный специалист, она начала заниматься йогой в 2010 году и постепенно превратила свое хобби в постоянную работу. “С самого начала нашей целью было расти в глубину, а не в ширину или высоту. Занятия ведут опытные преподаватели, которые применяют индивидуальный подход, чтобы сделать каждое занятие исключительным. Вы также можете прийти к нам на отличный массаж или заказать корпоративное занятие для своих сотрудников или коллег", — поясняет основатель студии.

Цена: 300 крон за занятие

Studio Cere

Studio Cere находится в пражском районе Подоли, и ее главное преимущество — стеклянный интерьер с успокаивающим видом на реку. Руководят студией Шарка Бауерова и Катержина Еникова — подруги, которых объединяла страсть к движению и тайная мечта открыть однажды собственную студию. "Когда мы увидели помещение у реки Влтавы, все стало ясно, — говорят основательницы.

Раньше здесь располагались помещения и раздевалки плавательного бассейна и яхт-клуба. Таким образом, новое помещение, созданное специально для занятий йогой, опирается на спортивную историю всего района, где в основном занимались лодочным спортом.

Цена: 220 крон за занятие



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