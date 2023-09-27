ВИЧ-инфицированный намеренно заражал людей. Пражская полиция разыскивает по меньшей мере 25 его любовников
29 сентября 2023
18:30
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Пражская полиция в пятницу предупредила о действиях 30-летнего мужчины, зараженного ВИЧ, который вступал в интимные отношения по меньшей мере с 25 мужчинами. Полицейские ведут поиск других возможных пострадавших.
По словам полицейских, мужчина пришел сдаться в полицейский участок, потому что его мучила совесть. С 2018 года по конец июля 2023 года он вступил в половую связь более чем с 25 мужчинами, но не сообщил им о том, что является ВИЧ-инфицированным.
«У него нет контактных данных мужчин, с которыми он вступал в половую связь, так как он знакомился с ними в пражских гей-клубах или порномагазинах, и это всегда были встречи на одну ночь», — сказала пресс-секретарь полиции Виолета Сириштова.
Пострадавших просят немедленно позвонить по телефону 158 или написать по электронной почте [email protected]. Полиция расследует это дело как распространение заразной болезни, за что виновному грозит до трех лет лишения свободы в случае вынесения обвинительного приговора.
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