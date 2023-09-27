ВИЧ-инфицированный намеренно заражал людей. Пражская полиция разыскивает по меньшей мере 25 его любовников

По словам полицейских, мужчина пришел сдаться в полицейский участок, потому что его мучила совесть. С 2018 года по конец июля 2023 года он вступил в половую связь более чем с 25 мужчинами, но не сообщил им о том, что является ВИЧ-инфицированным.

«У него нет контактных данных мужчин, с которыми он вступал в половую связь, так как он знакомился с ними в пражских гей-клубах или порномагазинах, и это всегда были встречи на одну ночь», — сказала пресс-секретарь полиции Виолета Сириштова.

Пострадавших просят немедленно позвонить по телефону 158 или написать по электронной почте [email protected] . Полиция расследует это дело как распространение заразной болезни, за что виновному грозит до трех лет лишения свободы в случае вынесения обвинительного приговора.









Следите за новостями Чехии в соцсетях:





