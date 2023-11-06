Врачи в Мотоле провели уникальную операцию трехмесячной девочке
7 ноября 2023
23:00
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Врачи университетской клиники Мотол пересадили сердце трехмесячной девочке с кардиомиопатией — пороком сердца. Кардиомиопатия у ребенка привела к чрезвычайно быстрому отказу органов. В настоящее время девочке четыре месяца, и она по-прежнему находится в больнице Мотол. По словам врачей, операция прошла успешно и прогноз благоприятный.
Ондржей Матерна, руководитель детского кардиологического центра 2-го медицинского факультета Карлова университета и университетской больницы Мотол, сообщил, что это самый маленький ребенок в Чехии, которому была проведена пересадка сердца.
«Если не будет осложнений, то долгосрочный прогноз благоприятен», — говорится в пресс-релизе больницы.
Проблемы у девочки начались менее чем через месяц после рождения: она с трудом пила и задыхалась. Врачи диагностировали тяжелую форму кардиомиопатии — заболевания, при котором мышечные клетки сердца деформируются и сердце не может выполнять свою насосную функцию. В данном случае речь шла о чрезвычайно быстро прогрессирующем заболевании, и ребенка пришлось поместить в аппарат искусственной вентиляции легких и механической поддержки сердца, где он находился в течение 34 дней до трансплантации.
«Пересадка сердца такому маленькому ребенку, который еще подключен к левосторонней механической поддержке сердца, требует сложной логистики для всей команды и координационного центра. Операция прошла успешно, и мы надеемся, что пациентка хорошо перенесет послеоперационный период», — сказала Жанета Банджухова, врач Детского кардиологического центра 2-го медицинского факультета Карлова университета и Университетской больницы Мотол.
В ходе операции, которая длилась более восьми часов, врачам пришлось сначала отсоединить имеющееся устройство, поддерживающее сердце девочки, затем удалить весь больной орган, после чего пришить и запустить донорское сердце.
В больнице для сердца ребенка был изготовлен специальный транспортировочный кейс, который позволил перевезти его. «Это отличается от предыдущих случаев, когда нам приходилось доставлять донора в нашу больницу, что не всегда просто, и делать это синхронно в двух операционных одновременно», — пояснил кардиохирург Петр Буковский из того же отделения.
Ежегодно врачи специализированных центров в Праге и Брно пересаживают новые сердца десяткам пациентов. На данный момент в 2014 году новый орган получили 87 человек, тогда как в прошлом году их было на шесть меньше. В целом получить органы для маленьких детей сложнее, поскольку доноров мало. В случае с печенью, например, врачи решают эту проблему путем пересадки органа взрослого человека.
Первые попытки пересадки сердца состоялись в Чехословакии 55 лет назад, а с момента первой успешной пересадки сердца прошло уже 39 лет.
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