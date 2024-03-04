Мэр Праги Богуслав Свобода проходит курс лечения от коклюша. Тем не менее он пришел на рабочую встречу
14 марта 2024
09:00
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Мэр Праги, депутат и бывший председатель комитета по здравоохранению Палаты депутатов Богуслав Свобода (ODS) лечится от коклюша. В порыве негодования он заявил об этом в конце многочасового заседания комитета. Он утверждает, что уже не заразен. Но присутствующих он застал врасплох.
«Я приехал, потому что нам сказали, что мы должны быть здесь. Я только что вылечился от коклюша. Я приехал, потому что уже шесть дней принимаю антибиотики, так что я больше не заразен, так меня учили в школе, надеюсь, что я здоров. Но я не очень хорошо себя чувствую», — в отчаянии сказал 80-летний Свобода. У него не было ни респиратора, ни других средств защиты.
Он сообщил об этом случайно, когда был расстроен тем, что Палата депутатов собирается разбираться с внутренней проблемой пражской санитарной станции из-за талонов на питание.
«Все в этом помещении надеются, что тебе подобрали правильный антибиотик. После четырех или трех часов, которые мы здесь просидели. По крайней мере те из нас, кто сидит ближе», — ответил заместитель председателя комитета, депутат Том Филипп (KDU-ČSL).
Свобода заверил, что все в порядке. «Я все изучил. Лечение антибиотиками занимает три дня, четыре дня перерыва и снова четыре дня антибиотиков», — сказал он.
«По крайней мере респиратор был необходим, коллега», — сказала педиатр Романа Белоглавкова (KDU-ČSL), сидевшая рядом с мэром Праги.
Антибиотики предотвращают развитие длительного кашля на ранней стадии, а также дальнейшее распространение инфекции. Человек наиболее заразен до появления первых симптомов.
После рискованного контакта болезнь обычно проявляется в течение 10 дней, но это может занять и дольше.
В пражских школах сейчас принимают меры в связи с распространением коклюша в стране. В частности, руководство школ собирает информацию о том, все ли дети, посещающие учебное заведение, привиты от коклюша. Школы могут посещать только привитые дети, говорится в заключение станции гигиены.
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