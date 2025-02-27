Не пейте из этого стакана. Специалисты предупредили об опасной для здоровья посуде

Стакан с укрепленным дном изготовлен из прозрачного стекла, на него нанесено изображение Праги и надпись «PRAGUE EST. 885». На нижней стороне приклеена этикетка с декором.



Опасность для потребителей заключается в том, что питье из такого бокала может привести к попаданию опасных металлов на губы и в напиток. Кадмий может накапливаться в организме человека, особенно в почках и печени.



Детоксикация организма происходит медленно, и существует угроза хронического отравления. В то время как взрослые поглощают в пищеварительном тракте примерно одну десятую часть свинца, дети и беременные женщины получают до 40 процентов.



Воздействие свинца может привести к повреждению целого ряда органов: почек и печени, нервной системы, красных кровяных телец, кровеносных сосудов и мышц.