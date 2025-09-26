В сентябре в Праге выросло число случаев заболевания COVID-19, распространяется гепатит А

Число случаев заболевания Covid-19 с сентября растет, только за сентябрь гигиенисты в столице зарегистрировали более 1299 инфицированных, а больницы подтверждают легкие случаи. В то время как Covid, как и каждый год, набирает силу, каждую неделю появляются десятки новых случаев гепатита типа А.