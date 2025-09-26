В сентябре в Праге выросло число случаев заболевания COVID-19, распространяется гепатит А
26 сентября 2025
10:00
421
Число случаев заболевания Covid-19 с сентября растет, только за сентябрь гигиенисты в столице зарегистрировали более 1299 инфицированных, а больницы подтверждают легкие случаи. В то время как Covid, как и каждый год, набирает силу, каждую неделю появляются десятки новых случаев гепатита типа А.
«Число случаев заболевания COVID-19 значительно растет. За весь август в Праге мы зарегистрировали 472 случая заболевания, в сентябре — 1299 случаев», — сообщила пресс-секретарь пражской санитарной станции Петра Баток.
«Мы призываем к внимательности. Если люди чувствуют себя больными, они должны оставаться дома или, в случае необходимости, посетить врача, хорошо проветривать помещения и носить маску или респиратор в общественных местах, чтобы не распространять болезнь. Если люди думают о вакцинации, то сейчас самое подходящее время», — отметила пресс-секретарь, которая для Novinky привела данные за последние пять лет для сравнения.
В тот же период месяца, всегда с 1 по 22 сентября, число зараженных по сравнению с летом увеличивается. В 2021 году их было 1833, а годом позже — рекордные для пандемии 8499. В последующие годы ситуация стабилизировалась: в 2023 году было 798 случаев, в 2024 году — 1183 случая, а в этом году — упомянутые 1299 случаев.
По словам гигиенистов, до сих пор не определено, каким должно быть число, чтобы объявить эпидемию. «В отличие от гриппа, для COVID-19 не установлен никакой количественный эпидемический порог. Ситуация оценивается по тенденции числа новых случаев, нагрузке на больницы, возрастным группам и наличию новых вариантов. Поэтому нельзя сказать, с какого числа случаев в Праге можно говорить об эпидемии, вместо этого мы скорее говорим о росте или ухудшении ситуации», — объясняет пресс-секретарь.
Опрошенные пражские больницы подтверждают, что справляются с текущей ситуацией. «В настоящее время заболеваемость COVID-19 имеет тенденцию к росту, как это обычно бывает в этот период. Однако по количеству случаев это ничем не отличается от предыдущих лет», — отметила Ева Столейда Либигерова, пресс-секретарь Факультетской больницы Буловка.
В течение сентября в Буловке в Праге 8 было госпитализировано семь пациентов, в настоящее время там находятся три госпитализированных пациента. «Речь идет о менее серьезных состояниях. Благодаря целевому тестированию мы всегда узнаем, идет ли речь о COVID, гриппе или другом вирусе», — отметила она, добавив, что в августе было зарегистрировано двенадцать госпитализаций, а в июле — две.
Аналогичная ситуация наблюдается в Общей университетской больнице на Карловом площади. «В настоящее время у нас госпитализированы три пациента с COVID-19. Всего с 1 января по 23 сентября этого года было госпитализировано 51 пациент с положительным результатом на COVID, из них в сентябре — десять пациентов», — сообщила пресс-секретарь Регина Ротова.
В Университетской больнице Мотол в настоящее время находится десять пациентов с диагнозом COVID-19, вызванным SARS-CoV-2. «В большинстве случаев у них это заболевание было обнаружено при госпитализации по другому поводу, пациенты не имеют симптомов или имеют легкое течение болезни», — сообщила доктор Елена Балкова из отделения больничной гигиены и эпидемиологии.
Прага также по-прежнему борется с так называемой болезнью грязных рук. «С начала года в столице зарегистрировано 649 случаев гепатита, из них 113 детей. За последнюю неделю было зарегистрировано 57 новых случаев, в то время как в прошлом году их было 47 за весь год», — сообщила Петра Баток из пражской службы гигиены.
В связи с этой инфекцией в Праге умерли два человека, всего с начала года их было восемь. «Умершие всегда страдали еще одним заболеванием печени или были зависимы от наркотиков или алкоголя», — отметила Петра Баток.
