Рекордный рост случаев боррелиоза в Чехии

20 октября 2025
18:00
В Чехии зафиксирован наибольший с 1986 года уровень заболеваемости клещевым боррелиозом.
По данным Государственного института здоровья, с начала года выявлено почти 8 000 случаев, что вдвое превышает показатели прошлого года. Также зарегистрировано около 600 случаев клещевого энцефалита. Медики прогнозируют дальнейший рост числа заражений осенью, поскольку активность клещей сохраняется до устойчивых заморозков.


Часто клещей из леса приносят грибники, насекомые остаются активными до тех пор, пока температура не опустится ниже пяти градусов Цельсия.

Последствия и профилактика
Оба заболевания могут приводить к серьезным осложнениям: боррелиоз — к поражению нервной системы и суставов, энцефалит — к неврологическим нарушениям. В отличие от боррелиоза, который лечится антибиотиками, против энцефалита не существует специфической терапии, но доступна эффективная вакцина. Уровень вакцинации в Чехии остается ниже, чем в соседних странах, таких как Австрия и Германия
здоровье вакцинация клещи
