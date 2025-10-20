Рекордный рост случаев боррелиоза в Чехии

По данным Государственного института здоровья, с начала года выявлено почти 8 000 случаев, что вдвое превышает показатели прошлого года. Также зарегистрировано около 600 случаев клещевого энцефалита. Медики прогнозируют дальнейший рост числа заражений осенью, поскольку активность клещей сохраняется до устойчивых заморозков.







Часто клещей из леса приносят грибники, насекомые остаются активными до тех пор, пока температура не опустится ниже пяти градусов Цельсия.



Последствия и профилактика