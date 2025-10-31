Лечение рака обходится Чехии почти в 95 миллиардов крон в год

Частой причиной являются опасения по поводу результатов, однако раннее выявление рака означает больше шансов на излечение. Эту информацию озвучили на пресс-конференции Министерства здравоохранения.



В Чехии почти 800 000 человек живут с опухолью. Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) напомнил, что в прошлом году количество желающих пройти скрининг увеличилось на 1-2%, примерно на 100 000 человек. «Однако у многих из этих людей болезнь могла быть обнаружена раньше, даже до ее возникновения. Их можно было бы вылечить быстро, просто и недорого», — сказал он.



Например, в случае рака груди разница существенна. По словам директора Института медицинской информации и статистики (ÚZIS) Ладислава Душка, при своевременном обнаружении опухоли вылечиваются почти 100% женщин. Однако около 1 400 женщин в год обращаются с опухолью на поздней стадии, когда вероятность выживания составляет 30%. Именно благодаря скринингу за последние пять лет более 23 000 женщин обнаружили у себя опухоль, но 30% женщин не участвуют в скрининге.







В Праге работает частная многопрофильная клиника MEDIC CARE. Она ориентирована на тех, кто ценит свое время, комфорт и персональный подход. В клинике работают профессиональные врачи, клиника располагает современным оборудованием для экспресс оценки состояния здоровья, в том числе здесь можно записаться на УЗИ молочных желез. Во время приема врачи подробно ответят на все вопросы, объяснят каждую рекомендацию. Персонал и врачи клиники говорят на русском, украинском, чешском и английском.