Лечение рака обходится Чехии почти в 95 миллиардов крон в год

31 октября 2025
Рак в Чехии — это 27 000 потерянных человеческих жизней и почти 95 миллиардов крон в год, потраченных на борьбу с болезнью. Более трети затрат и многих смертей можно избежать благодаря своевременным обследованиям. Однако большая часть людей не проходит скрининги.
Частой причиной являются опасения по поводу результатов, однако раннее выявление рака означает больше шансов на излечение. Эту информацию озвучили на пресс-конференции Министерства здравоохранения.

В Чехии почти 800 000 человек живут с опухолью. Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) напомнил, что в прошлом году количество желающих пройти скрининг увеличилось на 1-2%, примерно на 100 000 человек. «Однако у многих из этих людей болезнь могла быть обнаружена раньше, даже до ее возникновения. Их можно было бы вылечить быстро, просто и недорого», — сказал он.

Например, в случае рака груди разница существенна. По словам директора Института медицинской информации и статистики (ÚZIS) Ладислава Душка, при своевременном обнаружении опухоли вылечиваются почти 100% женщин. Однако около 1 400 женщин в год обращаются с опухолью на поздней стадии, когда вероятность выживания составляет 30%. Именно благодаря скринингу за последние пять лет более 23 000 женщин обнаружили у себя опухоль, но 30% женщин не участвуют в скрининге.


В Праге работает частная многопрофильная клиника MEDIC CARE. Она ориентирована на тех, кто ценит свое время, комфорт и персональный подход.  В клинике работают профессиональные врачи, клиника располагает современным оборудованием для экспресс оценки состояния здоровья, в том числе здесь можно записаться на УЗИ молочных желез. Во время приема врачи подробно ответят на все вопросы, объяснят каждую рекомендацию. Персонал и врачи клиники говорят на русском, украинском, чешском и английском. 

Рак легких, по словам председателя Чешского пульмонологического и фтизиологического общества Мартины Вашаковой, является самым смертоносным из всех видов рака. Ежегодно этот диагноз ставится примерно 6 600 человек, 5 000 из них умирают. При выявлении опухоли на первой стадии 65% пациентов живут пять лет после постановки диагноза, на четвертой стадии — практически никто.

Ежегодно врачи выявляют рак толстой кишки и прямой кишки у 7 100 человек, из которых более 3 300 пациентов умирают в течение года. При этом своевременно выявленная опухоль означает 90-процентную вероятность выживания, а на поздних стадиях — только 20-процентную. Кроме того, во время обследования врачи могут обнаружить и удалить наросты, так называемые полипы, из которых в будущем может развиться опухоль. Они встречаются очень часто: по словам Штепана Суханка, заведующего отделением гастроинтестинальной эндоскопии Центральной военной больницы в Праге, из 58 000 человек, прошедших колоноскопическое обследование в прошлом году, у 40% были обнаружены полипы.

Согласно октябрьскому опросу агентства Ipsos для ÚZIS, около трети людей опасаются скрининга, больше всего они боятся, что у них обнаружат рак. Мужчины чаще, чем женщины, пренебрегают профилактикой.

Общие затраты на лечение рака и социальные последствия онкологических заболеваний Институт медицинской информации и статистики оценил за прошлый год почти в 95 миллиардов крон. Уход за пациентами обошелся медицинским страховым компаниям в 59,7 миллиарда крон, а современные лекарства — в дополнительно 17 миллиардов крон. За пять лет затраты на лечение без центровых лекарств выросли на 72%. Около 19,7 миллиарда крон составили расходы на инвалидные пенсии, больничные и пособия по уходу.
Чехия Болезни Медицина и фармацевтика рак
