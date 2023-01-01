10 прекрасных черт чешских женщин

Сочетание славянской красоты и европейской сдержанности. Какие они – чешские женщины?

Чешки – славянки, а потому известны своей «славянской красотой», что подтверждает и мировой успех многих чешских топ-моделей. Но, помимо восторгов и комплиментов, на чешек распространяются и популярные стереотипы о «славянских женщинах».

Так, некоторые снисходительно называют их «покорными домохозяйками» с устаревшим отношением к карьере, материнству и дому и обвиняют в чрезмерной любви к неуместной откровенной одежде, высоким каблукам и яркому макияжу.

Чешки подобные мифы развеивать не спешат, а просто не обращают на них внимания, позволяя иностранцам самим приехать в страну и сделать выводы.

Чешскими женщинами интересовались и серьезные ученые. Так, американская исследовательница Марианна Фербер в своей работе, посвященной чешскому феминизму, писала, что современные чешки унаследовали «поразительную смесь из сильных семейных ценностей, твердых позиций на рынке труда, чувства собственного достоинства и независимости».

«Она (современная чешская девушка – прим.) и домохозяйка, и кормилец семьи. И гордится этим», – говорит специалист.

Так чему же стоит поучиться у чешских женщин? Вот как минимум 10 особенностей чешек, о которых многим будет интересно узнать.

10. Чешки не боятся встречаться с мужчиной моложе себя

В Чехии большинство людей совершенно спокойно относятся к парам, в которых женщина старше мужчины. Разница в возрасте, даже довольно большая, здесь не считается признаком «неравного брака», и женщину с более молодым партнером никто не называет «хищницей», «стервой» и другими резкими словами.

Так, например, известная чешская актриса Габриэла Освальдова в свои 58 лет спокойно встречалась с 37-летним мужчиной.

9. Чешки не стесняются своего тела

Многие чешки активно занимаются спортом – спортзалы в этой стране никогда не пустуют, скидки в спортивных магазинах привлекают сотни покупателей, а на улице и в плохую погоду полно женщин, бегающих в дождь и снег.

При этом большинство из них выбирает спорт не для того, чтобы «вылепить» идеальную фигуру, а скорее для психологической разгрузки и общего здоровья. Поэтому обычная чешская женщина (учитывая и знаменитую любовь к пиву) не может похвастаться идеальными кубиками пресса.

Однако это не мешает чешкам носить одежду, которая им нравится. Короткие шорты? Игривый сарафан? Спортивный топ? «Надевай, конечно! Что тебе мешает?» — скажет типичная жительница Чехии.

8. Чешки спокойно относятся к алкоголю

Противницами алкоголя чешских женщин не назовешь. Все иностранцы, живущие в Чехии, знают, что каждый чех ходит в господу как минимум раз в неделю. И это не считая вина, которое в Моравии любят, делают и с удовольствием пьют, а также домашней сливовицы, которая есть практически у каждого в холодильнике «на всякий случай».

Тем не менее чешки, по данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем пьют вдвое меньше своих партнеров. Чего не скажешь, например, о жительницах Великобритании и США, которым тяжелее определить свою меру.

7. Чешских женщин не так-то легко добиться

Пока некоторые американские женщины запойно читают книги формата «Почему мужчины любят стерв: Как стать женщиной его мечты», а некоторые наши соотечественницы ходят на тренинги а-ля «Как его вдохновлять», чешские женщины зачастую в этом не заинтересованы и скорее потратят время на хобби или работу.

Иностранцы часто называют чешек «снежными королевами».

6. Чешки любят экспериментировать с одеждой

Кто-то говорит, что чешские женщины до сих пор не могут насытиться разнообразием одежды, которого они были лишены во времена коммунистической власти, и поэтому продолжают надевать на себя все самое красивое сразу.

Некоторые уверены, что чешки далеки от моды, потому что предпочитают удобство – и носят изящные летние платья с туристическими босоножками и огромными рюкзаками.

Истина, как и всегда, где-то посередине: чешские девушки действительно редко выберут моду вместо практичности. При этом они не боятся неожиданных сочетаний, умеют наряжаться, если захотят, и не гонятся за брендами.

5. Чешки не боятся работы по дому

Чешская девушка вполне может потратить целый выходной день на то, чтобы перегладить все постельное белье, даже если она живет одна. Просто потому, что хочет сделать это для себя.

По сравнению с женщинами западных стран, особенно соседних Германии и Австрии, чешки могут показаться более «хозяйственными», однако среднестатистическая жительница СНГ скорее причислит их к стереотипным «ленивым феминисткам», которые — о боже — предпочитают делить со своим партнером домашние и семейные обязанности поровну.

Муж, который регулярно моет посуду после ужина или уходит в декретный отпуск, в Чехии никого не удивит.

4. Чешки не наедаются на ночь

В этом пункте речь идет скорее о разном подходе к еде в Европе и, например, странах СНГ или США. В последних двух часто принято самый обильный прием пищи оставлять на вечер – потому что на завтрак и тем более обед нет времени, и проще приготовить сытный ужин, потому что за день голод накапливается.

В Чехии же, как, к примеру, и во Франции, основной прием пищи – это все-таки обед. В столовой, кафе, ресторане или приготовленный дома и упакованный в контейнер. Ужин у чешских женщин обычно очень легкий.

3. Чешские женщины вежливы, но искренни

За это их особенно ценят американцы. Ведь в США принято улыбаться всем по поводу и без, что часто мешает решать возникающие проблемы. Чешки же могут показаться холодными, однако иностранцы считают их менее поверхностными и более профессиональными, так как отказ изображать активное дружелюбие помогает им гораздо лучше справляться с конфликтными ситуациями на работе.

В этом смысле чешки близки восточным славянкам.

2. Чешские женщины не болтливы

Многие иностранцы отмечают, что чешки – очень спокойные и самодостаточные. Среди них нечасто встречаются любительницы поболтать с подружкой о сокровенном на весь офис или при знакомстве громко приветствовать нового человека, после чего полезть к нему обниматься.

Среди коллег, например, не приветствуются вопросы о личной жизни. И в целом на работе чешки предпочитают сохранять дружеские, но нейтральные отношения.

1. Чешки умеют радоваться жизни

В любой стране любой человек может страдать от перемены настроения или грустить из-за плохой погоды, может устать, заболеть или поругаться с близкими. Чехия – не исключение.

Но, что бы ни случилось, чешки не забывают поздороваться с соседом на лестнице, или с кассиром в магазине, или с людьми, сидящими в очереди к врачу в поликлинике. Они любят путешествовать и потягивать вино в кафе, а также везде брать своих детей и собак.

Вечером в метро или трамвае они едут с уставшими, но довольными и спокойными лицами, потому что работа закончилась и можно расслабиться, а не переживать о сотне вещей, многие из которых еще даже не произошли.

Чешки не боятся искать то, что им действительно нужно, и делать выбор в пользу семьи или работы, не испытывая при этом чувства вины или стыда.

Разумеется, это лишь собирательный образ и субъективное мнение. Все мы — разные, и не каждая встреченная вами чешка будет соответствовать всем пунктам.

По материалам: expats.cz

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