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Синдром коробки от пиццы: самые частые ошибки при сортировке мусора

Синдром коробки от пиццы: самые частые ошибки при сортировке мусора

Александра Кириченко 1134 0
Большинство из тех, кто живет в Чехии, имеет представление о сортировке мусора и старается соблюдать основные правила: в синий контейнер отправляется бумага, в желтый — пластик, в белый или зеленый — стекло, в оранжевый — пакеты от напитков, в серый — смешанные отходы, в реже встречающийся серебристый — металл. При этом люди повторяют одни и те же ошибки.
Синдром коробки от пиццы: самые частые ошибки при сортировке мусора

Ошибки при сортировке пластика

Пластик сейчас считается врагом окружающей среды номер один, поэтому мы стараемся всеми силами не допустить его попадания в контейнеры для смешанного мусора. Однако не весь пластик подходит для переработки. Так, в баках для пластмассы не место белым упаковкам для еды на вынос, изготовленным из полистирола (в мусоровозе они крошатся), и любым слишком грязным емкостям: бутылкам из-под лаков и красок, масла, коробкам, в которых хранились мясо или рыба. В то же время легкое загрязнение, как у стаканчиков от йогурта, переработке не мешает.

Также в желтые контейнеры нельзя выбрасывать зубные щетки и тюбики от зубной пасты и пластиковые бутылки в так называемом рукаве — обтянутые пленкой (но, если пленку удастся снять, оба элемента нужно будет выкинуть в бак для пластика).

«Неправильная» бумага

Люди часто выкидывают в синие контейнеры упаковки от яиц и втулки от туалетной бумаги, а зря: они уже были переработаны несколько раз и больше для этого не подходят. Как и в случае с пластиком, загрязненную бумагу нужно выкидывать в бак для смешанных отходов. Речь идет об упаковках от еды, в том числе коробках от пиццы, а также бумаге для выпечки, носовых платках и так далее.

Это может показаться странным, но в синий бак нельзя выкидывать большую часть кассовых чеков (они выполнены из термобумаги) и картонных стаканчиков от кофе, которые далеко не столь экологичны, как кажутся.

Наконец, у старых книг перед выбрасыванием нужно оторвать переплет, у календарей — пружину. Кстати, почтовые конверты с окошком можно выкидывать в баки для бумаги целыми, а вот упаковочные бумажные пакеты с элементами целлофана стоит предварительно разделять на две части.

Только стекло, и то не всякое

Для соответствующих контейнеров не подходят автомобильные стекла, зеркала и лампочки, а также фарфор и керамика. В то же время люди зря тратят время, отвинчивая от бутылок металлические пробки: сортировочные линии оборудованы магнитом, который их отделяет.

Тонкости сортировки металла

Самая частая ошибка — выбрасывание в серебристые контейнеры упаковок от аэрозолей: лаков для волос, дезодорантов и так далее. При переработке они могут взорваться. Это же касается туристических плиток и кипятильников. Огнетушители и емкости от масел, бензина, красок и других химических веществ тоже в черном списке.

По материалам idnes.cz 

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