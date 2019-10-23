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Дорогое удовольствие: штрафы для владельцев собак в Чехии

Дорогое удовольствие: штрафы для владельцев собак в Чехии

Александра Кириченко 1008 0
Быть владельцам собаки — огромная радость, но не меньшая ответственность. В Чехии хозяин четвероного друга должен соблюдать рад правил, иначе ему грозит ряд штрафов. Какие и за что, читайте в этом материале.
Дорогое удовольствие: штрафы для владельцев собак в Чехии

«Платеж за пса»

Журнал для потребителей dTest напоминает, что владелец собаки, достигшей трехмесячного возраста, обязан зарегистрироваться для оплаты сбора (эти средства идут на поддержание чистоты в населенном пункте, размещение бесплатных пакетов для экскрементов и т.д.). Регистрация происходит в органах местного самоуправления по месту постоянного жительства. Размер платеж устанавливает населенный пункт, и он может достигать 1500 крон за одно животное в год — как раз столько платят владельцы собак в Праге.

Люди, единственным источником доходов которых является пенсия, имеют право на серьезную скидку и платят лишь 200 крон в год. Полностью от уплаты освобождены невидящие и лица с тяжелой инвалидностью. Тех, кто не платит за собаку, не имея на то основания, могут оштрафовать на сумму, в три раза превышающую установленный платеж.

Выгул без поводка

В чешских населенных пунктах специальными знаками обозначены места, где выгул собак разрешен только на поводке. Также вольное перемещение животных запрещено на проезжей части и тротуарах. Хозяевам-нарушителям грозит штраф от 1500 до 2500 крон, на месте полицейский может наложить штраф до 2000 крон.

Собак запрещено выгуливать без поводка на территориях, относящихся к охотничьим угодьям, штраф за это достигает 30 тысяч крон. Кроме того, такое поведение опасно: егеря имею право застрелить собак, бесконтрольно перемещающихся на расстоянии более 200 метров от ближайшего жилья или его забора, так как такие животные относятся к бродячим. Правило не распространяется на овчарок, собак охотничьих пород, служебных животных и псов-поводырей.

Уборка отходов

С выгулом связана еще одна важная обязанность — убирать за собакой отходы жизнедеятельности. За нарушение этого правила владельца могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч крон как загрязняющего общественное пространство или территорию общественно доступного объекта.

Прививки и чипирование

Ветеринарный закон обязует владельцев собак следить за состоянием их здоровья, обеспечивать подходящие условия содержания и идентификацию животного. Помимо прочего закон требует прививать животных от бешенства. Собаки должны быть впервые вакцинированы в возрасте от трех до шести месяцев и впоследствии на протяжении всей жизни по графику проходит ревакцинацию с соответствующими отметками в ветеринарном паспорте. 

С 1 января 2020 года вступает в силу поправка к ветеринарному закону, согласно которому привика от бешенства будет считаться действительной только у собак, обозначенных микрочипом или хорошо читающейся татуировкой, нанесенной до 3 июля 2011 года (сейчас собак в Чехии только чипируют). Штраф за нарушение этог требования будет достигать 20 тысяч крон.

Подробная информация об обязательном чипировании собак представлена на сайте Государственного ветеринарного управления.

Консультационная линия крупнейшей в Чехии потребительской организации dTest — 299 149 009 — работает каждый день с 09:00 до 17:00. По этому номеру можно обсудить с экспертами различные вопросы, связанные с товарами и услугами, по обычному тарифу вашего оператора.

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