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ВИДЕО: Лучшие игровые комнаты в Праге, где дети могут развлечься, а родители — отдохнуть

ВИДЕО: Лучшие игровые комнаты в Праге, где дети могут развлечься, а родители — отдохнуть

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Куда пойти в Праге, когда идет дождь или просто скучно? Посетите детские парки развлечений под крышей и игровые комнаты с «лазалками» и батутами.
ВИДЕО: Лучшие игровые комнаты в Праге, где дети могут развлечься, а родители — отдохнуть

Toboga Fantasy  в пражском Зличине

Где: Прага Зличин, Skandidávská 5a

Ближайший общественный транспорт и парковка: метро Zličín, автобус до IKEA, большая бесплатная парковка

Для кого: дети от 1 года до 18 лет

Одна из крупнейших детских игровых площадок в Чехии находится рядом с универмагом IKEA в Зличине. Здесь вы найдете более 100 аттракционов, от игрушечных машинок до лабиринтов и горок. Для подростков постарше есть виртуальная реальность, многофункциональная площадка для футбола, баскетбола или даже спуск на надувных кругах. Здесь регулярно проводятся детские дни рождения и имеют большой успех.

 

Игровая комната Tanzania в Горни Мехолупы

Где: Praha Horní Měcholupy, Veronské náměstí 403

Ближайший общественный транспорт и парковка: остановка Veronské náměstí находится в 40 метрах от игровой комнаты, воспользуйтесь автобусами № 125, 240 и 224. Парковка возможна прямо перед зданием.

Для кого: детей от 1 года до 14 лет

В парке Tanzania детей ждет много игрового пространства. Парк понравится непоседам, которые любят движение и всегда думают, куда бы залезть — тут есть препятствия, качели, «бассейн» с шариками. Мамы самых маленьких детей оценят специальный отдельный безопасный уголок.

Пока дети наслаждаются более чем 30 аттракционами, вы можете выпить кофе и изучить меню с гамбургерами, картофелем фри и пиццей. Батуты хорошо видны с сидячих мест, поэтому независимо от того, работаете вы или отдыхаете, у вас все под контролем.

JumpPark: возможность попрыгать на батутах и не только

Где: Прага 3, Na Jarově 2

Для кого: детей от 3 до 99 лет

Как насчет того, чтобы попрактиковаться в прыжках? Отправляйтесь в JumpPark, где вы не только отлично развлечетесь, но и потренируетесь как на фитнесе. Батуты здесь соединены с разными другими активностями — например, можно покидать мяч или попробовать «свободный» прыжок. Подходит для всех возрастов. Удобнее прыгать в специальных прорезиненых носках!

Парк развлечений Žirafa в пражских Пругоницах

Где: Прага Čestlice, Obchodní 106

Ближайший общественный транспорт: Все автобусы от метро С  Опатова, автобусы 328 или 363

Для кого: детей от 1 года до 15 лет

О чем мечтают все дети? Гора игрушек, горки и лазалки, бассейн с шариками… Просто море удовольствия! В это найдется в «Жирафе». А пока вы можете расслабиться за чашечкой хорошего кофе , есть Wi-Fi, если захочется посидеть в интернете. Отправьте самых маленьких детей в специальную зону, а дети постарше могут поиграть в баскетбол, водные шутеры, опробовать гоночные симуляторы и другие аттракционы.


Источник: slevomat.cz

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дети Прага Чехия
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