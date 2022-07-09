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Как помочь родителям искать пропавших детей? Скачайте официальное приложение от полиции Чехии

Как помочь родителям искать пропавших детей? Скачайте официальное приложение от полиции Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
11 июля
16:00
1782
Капитан Мартин Кайзер и капитан Петр Буреш выступили с идеей мобильного приложения ECHO, которое значительно увеличивает шансы найти пропавших детей. Максимальное распространение приложения среди пользователей смартфонов может значительно сэкономить ценное время, чтобы передать информацию о местонахождении детей в полицию.

Как помочь родителям искать пропавших детей? Скачайте официальное приложение от полиции Чехии

Приложение ECHO напрямую связано с базой данных полиции о пропавших детях. Как только Полиция вносит новое дело в базу данных, все пользователи получают уведомление. Первые часы с момента исчезновения имеют решающее значение, и с каждой минутой шансы найти ребенка значительно уменьшаются. Актуальная информация всегда доступна в ECHO. Пользователи могут позвонить в чешскую полицию одним касанием и передать соответствующую информацию. 

«В прошлом общественность несколько раз способствовала успешному поиску, поэтому мы считаем, что если они получат другой инструмент, он будет работать еще лучше. Сегодня почти у каждого есть с собой телефон», — описывает Мартина Кайзер, добавляя: «Мы предполагаем, что каждого пропавшего ребенка нужно где-то увидеть — в общественном транспорте, в магазине, на заправках, в парках и т. д., но когда люди не знают, что его разыскивают, то никакой активности они, конечно, проявлять не будут. Мы пытаемся изменить это с помощью этого приложения». 

Приложение информирует общественность о детях, которым угрожает непосредственная опасность для жизни или здоровья (например, похищение), а не обо всех пропавших детях. Только полиция Чешской Республики решает, какие пропавшие дети появятся в приложении. ECHO призвано помочь в этих самых серьезных случаях, которые происходят около 15 раз в год.

 

►О приложении: aplikaceecho.cz

►Скачать в App store и Google play.

Источник: policie.cz

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