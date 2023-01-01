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Какое приложение скачать, чтобы искать пропавших детей вместе с полицией Чехии

Какое приложение скачать, чтобы искать пропавших детей вместе с полицией Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
10 февраля
17:32
4191
Капитаны Мартин Кайзер Петр Буреш выступили с идеей мобильного приложения ECHO, которое значительно увеличивает шансы найти пропавших детей. Максимальное распространение приложения среди пользователей смартфонов может значительно сэкономить время, столь ценное при поисках.

Какое приложение скачать, чтобы искать пропавших детей вместе с полицией Чехии

Приложение ECHO напрямую связано с базой данных полиции о пропавших детях. Как только полиция вносит новое дело в базу данных, все пользователи получают уведомление. Первые часы с момента исчезновения имеют решающее значение, и с каждой минутой шансы найти ребенка уменьшаются. Актуальная информация всегда доступна в ECHO. Пользователи могут позвонить в чешскую полицию одним касанием и передать соответствующую информацию. 

«В прошлом общественность несколько раз способствовала успешному поиску, и мы считаем, что новый инструмент поможет ей действовать еще эффективнее. Сегодня почти у каждого есть с собой телефон», — говорит Мартин Кайзер. Он добавляет: «Мы предполагаем, что каждого пропавшего ребенка можно где-то увидеть — в общественном транспорте, в магазине, на заправках, в парках и т. д., но, когда люди не знают, что его разыскивают, никакой активности они, конечно, не проявляют. Мы пытаемся изменить это с помощью приложения». 

Приложение информирует общественность о детях, здоровью и жизни которых угрожает опасность (например, при похищении), а не обо всех пропавших детях. Только полиция Чешской Республики решает, какие пропавшие дети появятся в приложении. ECHO призвано помочь в самых серьезных случаях, которые происходят около 15 раз в год.

 

►О приложении: aplikaceecho.cz

►Скачать в App store и Google play.

Источник: policie.cz

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