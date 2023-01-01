Какое приложение скачать, чтобы искать пропавших детей вместе с полицией Чехии

Капитаны Мартин Кайзер Петр Буреш выступили с идеей мобильного приложения ECHO, которое значительно увеличивает шансы найти пропавших детей. Максимальное распространение приложения среди пользователей смартфонов может значительно сэкономить время, столь ценное при поисках.

Приложение ECHO напрямую связано с базой данных полиции о пропавших детях. Как только полиция вносит новое дело в базу данных, все пользователи получают уведомление. Первые часы с момента исчезновения имеют решающее значение, и с каждой минутой шансы найти ребенка уменьшаются. Актуальная информация всегда доступна в ECHO. Пользователи могут позвонить в чешскую полицию одним касанием и передать соответствующую информацию.

«В прошлом общественность несколько раз способствовала успешному поиску, и мы считаем, что новый инструмент поможет ей действовать еще эффективнее. Сегодня почти у каждого есть с собой телефон», — говорит Мартин Кайзер. Он добавляет: «Мы предполагаем, что каждого пропавшего ребенка можно где-то увидеть — в общественном транспорте, в магазине, на заправках, в парках и т. д., но, когда люди не знают, что его разыскивают, никакой активности они, конечно, не проявляют. Мы пытаемся изменить это с помощью приложения».

Приложение информирует общественность о детях, здоровью и жизни которых угрожает опасность (например, при похищении), а не обо всех пропавших детях. Только полиция Чешской Республики решает, какие пропавшие дети появятся в приложении. ECHO призвано помочь в самых серьезных случаях, которые происходят около 15 раз в год.

►О приложении: aplikaceecho.cz

►Скачать в App store и Google play.

Источник: policie.cz

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