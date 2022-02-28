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Оазис спокойствия в большом городе. На общественном огороде в Праге MetroFarm можно выращивать овощи и заводить друзей

Оазис спокойствия в большом городе. На общественном огороде в Праге MetroFarm можно выращивать овощи и заводить друзей

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
17 октября
14:10
307
Убегать от столичной суеты, выращивать собственные овощи и, кроме того, развивать отношения с местным сообществом – такова философия общественного огорода MetroFarm на Цисаржском острове в Праге.

Оазис спокойствия в большом городе. На общественном огороде в Праге MetroFarm можно выращивать овощи и заводить друзей

Координатор Штепан рассказал, что команде огородников-энтузиастов удалось создать за два года после открытия и как работает весь проект. 

Огород состоит из общественных полей, где участники работают вместе на так называемых workparties и знакомятся с местным сообществом. Некоторые также пользуются возможностью арендовать собственный участок площадью 5 или 10 квадратных метров. Для этого они должны отработать 10 часов на общественном поле или иным образом поучаствовать в жизни коммьюнити.

 

Однако цель сада не только в том, чтобы вырастить несколько помидоров или тыкв. Он также позволяет отдохнуть от городской суеты и офисной работы, не выезжая из Праги, и отвлечься от привычных мыслей, работая руками в тишине и покое. 

Члены устраивают вечеринки у костра, ухаживают за курами и козами общины, а также уделяют большое внимание устойчивости и выращиванию органических овощей и фруктов.

Источник: hatefree.cz

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