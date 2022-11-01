Чехи нашли простой способ сэкономить на тепле. Магазины не успевают за массовым спросом

С приближением зимы люди ищут способы сэкономить как можно больше на электроэнергии. Огромным спросом стали пользоваться теплоизоляционные пленки для стекла — продавцы не успевают пополнять запасы.

Отопительный сезон в самом разгаре, и из-за роста цен на энергоносители люди все чаще ищут способы сэкономить. Один из возможных способов — установка на окна так называемых теплоизоляционных пленок, которые, по утверждению компаний, их предлагающих, снижают утечку тепла из помещения до 30%.

Значительный рост интереса как к самим теплоизоляционным пленкам, так и к их установке подтверждает, например, владелец Folie na sklo Алеш Тилль. По его словам, спрос вырос в десять раз по сравнению с прошлым годом. Он отмечает, что это один из самых дешевых способов утепления окон.

Чаще всего к этому методу экономии прибегают домохозяйства, в которых установлены окна с плохими теплоизоляционными свойствами. Их продолжают покупать из-за низкой цены: стоимость самых дешевых составляет до 100 крон за квадратный метр.

Хотя спрос растет, по словам Тилля, пленок хватает, а время ожидания установки составляет две-три недели.

Петр Бенда, который также продает такие пленки и организует их поклейку, поделился с Seznam Zprávy Byznys аналогичным опытом. По его словам, спрос увеличился на 150%.

Несмотря на высокую заинтересованность клиентов в сохранении тепла в доме, по словам опрошенных компаний, цены на пленки не выросли.

В последние недели спрос фиксируют и магазины, где покупатели покупают изоляционные пленки для окон с намерением установить их самостоятельно, без услуг специализированных компаний. Большинство товаров там либо распроданы, либо их осталось совсем мало.

«Если товара нет в наличии, единственный вариант — попросить магазин сделать заказ. Срок ожидания обычно составляет три недели», — рассказал сотрудник клиентской линии сети OBI.

В магазине Hornbach продукт можно заказать только онлайн. В этом случае сеть обещает доставку в течение двух рабочих дней с момента зачисления платежа на счет.

«Физически в настоящее время в магазине нет товаров, так как поставщик приостановил отгрузку в магазины. Если заказать через интернет-магазин, то это будет прямая доставка от поставщика», — сообщила сотрудница информационной линии Hornbach.

Сайт сети Bauhaus также сообщает, что товар распродан везде, кроме филиала в городе Пльзень.

Источник: seznamzpravy.cz

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