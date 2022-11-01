Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Дом и семья
Чехи нашли простой способ сэкономить на тепле. Магазины не успевают за массовым спросом

Чехи нашли простой способ сэкономить на тепле. Магазины не успевают за массовым спросом

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
25 ноября
11:41
1862
С приближением зимы люди ищут способы сэкономить как можно больше на электроэнергии. Огромным спросом стали пользоваться теплоизоляционные пленки для стекла — продавцы не успевают пополнять запасы.

Чехи нашли простой способ сэкономить на тепле. Магазины не успевают за массовым спросом

Отопительный сезон в самом разгаре, и из-за роста цен на энергоносители люди все чаще ищут способы сэкономить. Один из возможных способов — установка на окна так называемых теплоизоляционных пленок, которые, по утверждению компаний, их предлагающих, снижают утечку тепла из помещения до 30%.

Значительный рост интереса как к самим теплоизоляционным пленкам, так и к их установке подтверждает, например, владелец Folie na sklo Алеш Тилль. По его словам, спрос вырос в десять раз по сравнению с прошлым годом. Он отмечает, что это один из самых дешевых способов утепления окон.

Чаще всего к этому методу экономии прибегают домохозяйства, в которых установлены окна с плохими теплоизоляционными свойствами. Их продолжают покупать из-за низкой цены: стоимость самых дешевых составляет до 100 крон за квадратный метр.

Хотя спрос растет, по словам Тилля, пленок хватает, а время ожидания установки составляет две-три недели.

Петр Бенда, который также продает такие пленки и организует их поклейку, поделился с Seznam Zprávy Byznys аналогичным опытом. По его словам, спрос увеличился на 150%.

Несмотря на высокую заинтересованность клиентов в сохранении тепла в доме, по словам опрошенных компаний, цены на пленки не выросли.

В последние недели спрос фиксируют и магазины, где покупатели покупают изоляционные пленки для окон с намерением установить их самостоятельно, без услуг специализированных компаний. Большинство товаров там либо распроданы, либо их осталось совсем мало.

«Если товара нет в наличии, единственный вариант — попросить магазин сделать заказ. Срок ожидания обычно составляет три недели», — рассказал сотрудник клиентской линии сети OBI.

В магазине Hornbach продукт можно заказать только онлайн. В этом случае сеть обещает доставку в течение двух рабочих дней с момента зачисления платежа на счет. 

«Физически в настоящее время в магазине нет товаров, так как поставщик приостановил отгрузку в магазины. Если заказать через интернет-магазин, то это будет прямая доставка от поставщика», — сообщила сотрудница информационной линии Hornbach.

Сайт сети Bauhaus также сообщает, что товар распродан везде, кроме филиала в городе Пльзень.

 

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 


читайте по теме
Assets
10 ноября
18:10
4123
Экономика
ČEZ увеличит цены на электроэнергию на 60% сразу после объявления о рекордной прибыли
Assets
10 ноября
08:45
811
Экономика
Чистая прибыль крупнейшей чешской энергетической компании ČEZ увеличилась в восемь раз. Будет ли ČEZ платить налог на сверхприбыль?
Assets
09 ноября
09:17
2584
Общество
«Елка, не гори!» Каких украшений чешские города не увидят в это Рождество
Assets
08 ноября
13:23
2662
Экономика
PRE поднимет цены на электроэнергию и газ до потолка, установленного правительством Чехии
Последние новости:
Assets
25 ноября
16:13
80
Политика
В выборах президента Чехии примут участие девять кандидатов
Assets
25 ноября
12:44
187
Общество
«В школах должны учить, как предотвращать насилие в отношении женщин», — говорит министр образования Чехии
Assets
25 ноября
12:41
199
Общество
В Чехии в больнице Мотол открыли первый дом для семей с хронически больными детьми
Assets
25 ноября
11:05
911
Общество
В Чехии неизвестный испортил выставку автомобилей, привезенных из Украины
Assets
25 ноября
10:03
603
Общество
В Чехии мошенники на рынке аренды жилья стали чаще обманывать клиентов
Assets
25 ноября
08:48
456
Общество
Чешская компания FTMO стала самой быстрорастущей технологической компанией в Центральной Европе
Assets
24 ноября
20:07
956
Экономика
Сенат Чехии утвердил налог на сверхприбыль и повышенный лимит регистрации по НДС
Assets
24 ноября
19:36
890
Политика
Страны V4 договорились о дальнейшей поддержке Украины, заявил глава правительства Чехии после встречи премьер-министров в Кошице
Assets
24 ноября
15:20
1783
Общество
В этом году в Праге не будет торжественной церемонии зажжения огней на елке
Assets
24 ноября
14:08
670
Общество
На спортивный факультет Карлова университета пришел студент и сообщил о бомбе


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы