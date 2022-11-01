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Как не сжечь дом на адвент и Рождество? Чешские пожарные дали несколько советов

Как не сжечь дом на адвент и Рождество? Чешские пожарные дали несколько советов

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
28 ноября
14:33
192
В период адвента и рождественских праздников пожарные обычно выезжают примерно на 1 200 случаев. Цифра из года в год не меняется. Треть возгораний возникает дома — чаще всего из-за спичек, свечей, бенгальских огней и новогодней пиротехники.

Как не сжечь дом на адвент и Рождество? Чешские пожарные дали несколько советов

«Прежде чем зажечь спичку, важно вспомнить, что горящая свеча — это открытый огонь и с ним нужно обращаться соответствующим образом», — заявила Павла Якубкова, пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Чехии. В прошлом году пожарные получили дополнительную работу уже в первое воскресенье адвента и продолжали тушить многочисленные пожары до 26 декабря. Итого в декабре произошло 1 224 пожара, в результате которых 120 человек получили травмы и девять человек погибли.

Ева Свободова, пресс-секретарь страховой компании Uniqa, отметила, что в преддверии Рождества чаще загораются именно адвентные венки, а не рождественские елки. До 90% венков, доступных на рынке, помечены как украшения. По ее словам, этот тип венка не предназначен для зажжения на нем свечей, потому что у него нет необходимых креплений.

При изготовлении венков своими руками пожарные рекомендуют приобретать специальные свечи, обработанные восковым слоем. Сами венки не должны быть изготовлены из легковоспламеняющихся материалов, таких как стружка, сухое дерево, бумажные украшения и тому подобное. Пожарные настоятельно просят людей размещать венки в безопасном месте, вдали от легковоспламеняющихся материалов, и никогда не оставлять открытый огонь без присмотра.

«Многие ставят венок на стол рядом, например, с вазой с цветами, неправильно оценивают расстояние свечи от наклонившихся веток и начинается пожар», — сказал Мартин Кавка, представитель Пражской пожарно-спасательной службы.

Что касается возгорания елок, то в прошлом году пожарные выехали на 11 таких случаев — это самый высокий показатель за последние пять лет. 

«Пожары, вызванные тем, что загорелась елка, случаются каждый год, и в некоторых случаях они распространяются на всю квартиру. Елка загорается за несколько секунд и может быстро воспламенить другие вещи, такие как диван или шторы. Такой огонь нельзя потушить своими силами. Кроме того, продукты горения повредят всю квартиру, которая потом станет практически непригодной для проживания», — добавил Кавка.

По словам Свободовой, к другим типичным угрозами здоровью в канун Рождества и Нового года относятся поражения электрическим током, вызванные некачественными гирляндами, и серьезные травмы от пиротехники сомнительного происхождения. Страховые компании также фиксируют увеличение количества случаев, при которых пострадавшие употребляли алкоголь, что может быть основанием для отказа в возмещении ущерба.

Согласно опросу Emadata.cz, у более чем трети чешских домохозяйств жилье не застраховано. В частности, больше всего такую страховку недооценивают люди моложе 26 лет: в этой категории только около половины имеют страховку. Наоборот, самый большой процент людей, обладающих застрахованным домохозяйством (77%), относится к возрастной категории старше 55 лет.

Напоминаем, что застраховать жилье, приобрести страховку «от глупости» и другие типы страхования можно у проверенного страхового специалиста Оксаны Мансуровой.

Источник: ceskenoviny.cz

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