Чехи придумали способ спасти рождественские елки. Сервис проката предлагает десятки живых деревьев

В чем заключается услуга?
Елки «живут» на ферме круглый год, а в период Рождества, когда деревья становятся востребованными, их развозят по домам клиентов. На сайте опубликован каталог елок на любой вкус, каждую из них привозят в горшке. В дополнение вы получаете рекомендации, как ухаживать за тем или иным деревом.
Благодаря такой практике вы убиваете сразу двух зайцев: не вредите природе и не ломаете голову над тем, куда нести после праздников потерявшую вид елку, с которой вовсю сыплются иголки.
Как заказать дерево?
1. Просмотрите каталог на сайте и выберите дерево. Внимание! Завершите заказ в течение 10 минут, чтобы его не выкупил другой посетитель сайта.
2. На электронную почту вы получите подтверждение заказа и информацию об оплате — оплатить нужно в течение трех дней.
3. После получения оплаты вам придет подтверждение бронирования. За неделю до планируемой доставки с вами свяжутся и согласуют точную дату. В этому году доставка запланирована ориентировочно с 19 по 22 декабря.
Готово! Через 14 дней фирма заберет дерево обратно на семейную ферму, чтобы в следующем году оно порадовало кого-то еще.
Источник: pujcovnastromku.cz
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