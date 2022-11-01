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Чехи придумали способ спасти рождественские елки. Сервис проката предлагает десятки живых деревьев

Чехи придумали способ спасти рождественские елки. Сервис проката предлагает десятки живых деревьев

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anastasiia-kn
29 ноября
15:48
70
Как заполучить в дом зеленую красавицу, не навредив природе? Чтобы после Рождества елки не оказались на помойке, чешская семейная ферма решила запустить службу проката. Доставка осуществляется в городах Прага, Бенешов, Табор и Кладно.

Чехи придумали способ спасти рождественские елки. Сервис проката предлагает десятки живых деревьев

В чем заключается услуга?

Елки «живут» на ферме круглый год, а в период Рождества, когда деревья становятся востребованными, их развозят по домам клиентов. На сайте опубликован каталог елок на любой вкус, каждую из них привозят в горшке. В дополнение вы получаете рекомендации, как ухаживать за тем или иным деревом. 

Благодаря такой практике вы убиваете сразу двух зайцев: не вредите природе и не ломаете голову над тем, куда нести после праздников потерявшую вид елку, с которой вовсю сыплются иголки.

Как заказать дерево?

1. Просмотрите каталог на сайте и выберите дерево. Внимание! Завершите заказ в течение 10 минут, чтобы его не выкупил другой посетитель сайта.

2. На электронную почту вы получите подтверждение заказа и информацию об оплате — оплатить нужно в течение трех дней.

3. После получения оплаты вам придет подтверждение бронирования. За неделю до планируемой доставки с вами свяжутся и согласуют точную дату. В этому году доставка запланирована ориентировочно с 19 по 22 декабря.

Готово! Через 14 дней фирма заберет дерево обратно на семейную ферму, чтобы в следующем году оно порадовало кого-то еще.

 

Источник: pujcovnastromku.cz

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