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Большинство чехов знакомятся через Интернет

Большинство чехов знакомятся через Интернет

Партнер рубрики:
Kochy
07 декабря
13:30
245
​Большинство чешских пар знакомятся через Интернет и друзей. Люди также часто находят своего партнера на работе или в баре, показывают данные компании Behavio. Более 75% чехов считают, что лучше иметь отношения, чем быть одному.

Большинство чехов знакомятся через Интернет

Люди в возрасте 18–24 лет чаще знакомятся в компании друзей, интернет-знакомства в этой возрастной категории занимают второе место. Среди людей в возрасте от 25 до 54 лет доминируют знакомства через Интернет. При этом люди постарше чаще находят свою вторую половину на работе, через друзей или в ресторане, но и тут Интернет играет свою роль: каждая восьмая пара старше 55 лет познакомилась в сети.

«За последнее десятилетие мы видели, как знакомства переходят в онлайн-пространство по всему миру. Подобные цифры мы видим, например, в исследованиях из США, где благодаря Интернету знакомится еще больше людей — 39% всех пар, — говорит социолог и психотерапевт Маркета Шетинова. — По Чехии у нас нет данных для сравнения, это первое исследование, посвященное этой теме, но можно ожидать, что значение Интернета будет продолжать расти. По крайней мере я наблюдаю это в своей практике».

Как ни удивительно, сайты онлайн-знакомств не являются самым частым источником новых контактов. Знакомства через онлайн-сервисы, предназначенные именно для этого (как правило, различные сайты знакомств), привлекают молодое поколение. Начиная с 35-летнего возраста люди чаще встречаются в других местах виртуального мира: на форумах по интересам, в онлайн-играх и т.д. Однако сайты интернет-знакомств опережают социальные сети по успешности установления контактов.

Tinder и подобные сервисы воспринимаются прежде всего как место для поиска случайного секса: так думают 58% опрошенных, причем и мужчины, и женщины придерживаются одного и того же мнения. В целом более четверти респондентов считают, что люди на сайтах знакомств ищут отношений.

Исследователи выясняли, оправдана ли гедонистическая репутация сайтов знакомств. И отчасти да: 42% пользователей нашли секс на одну ночь благодаря таким сайтам. Но примерно столько же людей (40%) нашли через эти сайты длительные отношения или друзей (50%).

Однако большинство чехов (62%) не имеют личного опыта знакомства в Интернете. Помимо страха, что эти сайты только для секса, четверть людей считают их опасными, а треть — чем-то неполноценным: якобы эти сайты только для тех, кто не может познакомиться другим способом.

Опрос показывает, что три четверти жителей Чехии всех возрастных категорий в основном удовлетворены своими отношениями. К 25 годам эта удовлетворенность очень высока, почти 90%. В последующие годы она несколько падает, до самых низких значений в возрасте 35–44 лет. В этой категории очень довольны своими отношениями менее 70%. Однако в последующие годы уровень удовлетворенности снова возрастает до 74%.

Качественное исследование было проведено агентством Behavio в октябре 2022 года на выборке из 1 000 респондентов, использующих Интернет. 

Источник: seznamzpravy.cz

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