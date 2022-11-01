Чек-лист на зимние праздники: 30 идей, чтобы проникнуться новогодним настроением в Чехии

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Побывать на одной из рождественских ярмарок
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Распечатать все фото за год и вклеить их в альбом под названием «2022 год!»
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Испечь традиционное рождественское печенье (curkoví)
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Купить себе адвент-календарь и открывать его весь декабрь
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Прокатиться на празднично украшенном чешском общественном транспорте
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Подвести итоги года в личном дневнике и составить список планов на 2023 год
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Зажечь все четыре свечи на адвентном венке
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Завести свой виш-лист подарков на праздники и перестать отвечать на вопросы друзей, что подарить, фразой «Не знаю»
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Купить себе сваржак с трдельником
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Посмотреть традиционный чешский рождественский фильм
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Поставить елку (лучше всего искусственную или взять живую напрокат)
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Провести предновогоднее расхламление и генеральную уборку
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Покататься на коньках
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Выбраться погулять всей семьей в зимний лес: покидать снежки и слепить снеговика
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Покататься на санках в снежную погоду
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Увидеть грузовик Санты из рекламы Coca-Cola
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Застать фонарщика на Карловом мосту
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Подарить кому-то омелу на счастье
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Пожертвовать хотя бы 100 крон, чтобы никто не остался на улице в Рождество
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Приготовить карпа и положить в кошелек вымытую чешую, чтобы водились деньги
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Погадать на яблоках или грецких орехах
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Сыграть с друзьями или семьей в шарады, чешские слова или настольную игру, собравшись дома и заварив какао с маршмеллоу
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Встретить Новый год на главной площади вашего города
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Сыграть с коллегами или друзьями в Тайного Санту (можно и c онлайн-подарками)
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Сходить на фермерский рынок и накупить гору мандаринов
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Подобрать новогодний плейлист
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Сделать что-то своими руками: связать варежки, смастерить игрушку на елку, испечь для близких пирог или торт
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Научиться делать новый коктейль
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Выучить песню на чешском языке про Рождество
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Попасть на новогоднее представление или спектакль.
Пишите в комментариях, сколько пунктов из 30 вы уже исполнили. Что бы вы добавили от себя?
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