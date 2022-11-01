Чек-лист на зимние праздники: 30 идей, чтобы проникнуться новогодним настроением в Чехии

Побывать на одной из рождественских ярмарок

Распечатать все фото за год и вклеить их в альбом под названием «2022 год!»

Испечь традиционное рождественское печенье (curkoví)

Купить себе адвент-календарь и открывать его весь декабрь

Прокатиться на празднично украшенном чешском общественном транспорте

Подвести итоги года в личном дневнике и составить список планов на 2023 год

Зажечь все четыре свечи на адвентном венке

Завести свой виш-лист подарков на праздники и перестать отвечать на вопросы друзей, что подарить, фразой «Не знаю»

Купить себе сваржак с трдельником