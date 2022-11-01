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Чек-лист на зимние праздники: 30 идей, чтобы проникнуться новогодним настроением в Чехии

Чек-лист на зимние праздники: 30 идей, чтобы проникнуться новогодним настроением в Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
14 декабря
17:00
184
Елку нарядили и уже составили новогоднее меню — а что делать в остальные дни декабря? Специально для своих дорогих читателей редакция 420on представляет 30 идей, которые помогут разбудить праздничное настроение, даже если вы чувствуете себя не Сантой, а Гринчем.

Чек-лист на зимние праздники: 30 идей, чтобы проникнуться новогодним настроением в Чехии

 

  1. Побывать на одной из рождественских ярмарок

  2. Распечатать все фото за год и вклеить их в альбом под названием «2022 год!»

  3. Испечь традиционное рождественское печенье (curkoví)

  4. Купить себе адвент-календарь и открывать его весь декабрь

  5. Прокатиться на празднично украшенном чешском общественном транспорте

  6. Подвести итоги года в личном дневнике и составить список планов на 2023 год

  7. Зажечь все четыре свечи на адвентном венке

  8. Завести свой виш-лист подарков на праздники и перестать отвечать на вопросы друзей, что подарить, фразой «Не знаю»

  9. Купить себе сваржак с трдельником

  10. Посмотреть традиционный чешский рождественский фильм

  1. Поставить елку (лучше всего искусственную или взять живую напрокат)

  2. Провести предновогоднее расхламление и генеральную уборку

  3. Покататься на коньках

  4. Выбраться погулять всей семьей в зимний лес: покидать снежки и слепить снеговика

  5. Покататься на санках в снежную погоду

  6. Увидеть грузовик Санты из рекламы Coca-Cola

  1. Застать фонарщика на Карловом мосту

  2. Подарить кому-то омелу на счастье

  3. Пожертвовать хотя бы 100 крон, чтобы никто не остался на улице в Рождество

  4. Приготовить карпа и положить в кошелек вымытую чешую, чтобы водились деньги

  5. Погадать на яблоках или грецких орехах

  6. Сыграть с друзьями или семьей в шарады, чешские слова или настольную игру, собравшись дома и заварив какао с маршмеллоу

  1. Встретить Новый год на главной площади вашего города

  2. Сыграть с коллегами или друзьями в Тайного Санту (можно и c онлайн-подарками)

  3. Сходить на фермерский рынок и накупить гору мандаринов

  4. Подобрать новогодний плейлист

  1. Сделать что-то своими руками: связать варежки, смастерить игрушку на елку, испечь для близких пирог или торт

  2. Научиться делать новый коктейль

  3. Выучить песню на чешском языке про Рождество

  1. Попасть на новогоднее представление или спектакль.

Пишите в комментариях, сколько пунктов из 30 вы уже исполнили. Что бы вы добавили от себя?

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