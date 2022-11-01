Скромное Рождество в Чехии. Как объяснить детям, что родители вынуждены экономить

Дети, несомненно, ощущают ухудшение финансового положения семьи, но как правильно поговорить с ними об этом?

Некоторые дети видят, что их родителям приходится экономить на электроэнергии, продуктах и других вещах. Поэтому нынешняя экономическая ситуация уже стала частью их жизни. Это, конечно, обсуждается и в школе, и более скромное празднование Рождества, вероятно, не станет для них сюрпризом. Но это может быть первым ощутимым свидетельством того, что в семье не хватает денег.

Главное то, как сами родители справляются с ситуацией, ведь дети видят и копируют поведение взрослых.

В целом действуют принципы, аналогичные эпидемии ковида: давайте детям правдивые, соответствующие возрасту объяснения. Не пугайте их, не переносите на них свою тревогу, не преувеличивайте. Например, когда дети слышат, как их родители бубнят себе под нос гневные комментарии при просмотре новостей, они не понимают, что происходит, и могут представлять все в искаженном и наиболее пугающем виде. Вот почему важно не оставлять детей без объяснений и помочь им справляться с эмоциями. Проявите интерес к тому, что они чувствуют. Не оставляйте их один на один с проблемой и одновременно не перегружайте информацией. Помните, что дети тоже имеют право на переживание негативных эмоций. Покажите им, что вы воспринимаете их размышления всерьез, что они могут выплеснуть свой гнев, страх, печаль в безопасной обстановке. Вредно будет пытаться подавлять детские эмоции, высмеивать, обесценивать их («Все не так уж плохо, как ты воображаешь», «Да чего ты переживаешь?»), не верить им или, наоборот, относится с преувеличенным рвением.

Дети могут стремиться взять на себя ответственность за чувства родителей (пытаться утешить, просить «не сердиться» и т. д.). В таких случаях избегайте слов, адресованных ребенку, таких как «ты даже не знаешь, какие у меня заботы, вот у тебя их нет».

Дети естественным образом понимают, что в окружающем их обществе что-то происходит. Полностью оградить их от этого невозможно. Да и нет необходимости создавать вокруг них искусственный, нереальный мир.

Если в этом году дети получат менее дорогие подарки, чем обычно, это не означает, что вы не состоялись как родитель. Отношения не должны основываться на получении сугубо материальных ценностей. Помните о том, что еще вы способны им дать в это непростое время: сочувствие к возможному разочарованию в том, что они не получили того, что хотели. Это тоже жизнь и часть полноценных отношений. Будьте с ними искренними, покажите, что вам тоже жаль.

Но важно не перекладывать на детей в явной или скрытой форме ответственность за происходящее. Не связывайте ситуацию с «плохим» поведением ребенка («Ты в этом году плохо себя вел, поэтому Дед Мороз не принес тебе всего, что ты хотел»). Детям, которые верят в Деда Мороза, можно сказать, что у него в этом году тоже больше забот и поэтому подарок будет только один, но «самый нужный». Сядьте с ребенком и выберите «главный» подарок. Говорите в позитивном ключе: что вы не отказываете ребенку, а просите его помочь Деду Морозу. Мотивируйте ребенка с нетерпением ждать подарка, выбирать его действительно осмысленно. Количество подарков не является мерилом любви. Проявите фантазию: подарком может стать и подписка на любимый журнал.

С детьми постарше можно говорить об этом прямо и открыто. Не вините себя и не обвиняйте ребенка («твои "хотелки" обходятся мне дорого, ты меня расстраиваешь, потому что всегда много хочешь»). Не оправдывайтесь, не обещайте компенсировать недостаток подарков в следующем году, а главное — не занимайте денег. В том, что финансовая ситуация ухудшилась, нет ничего стыдного. Подросток способен справиться с правдой — и в том, как именно справляться с эмоциями, он будет брать пример с вас. Для детей постарше даже нематериальные подарки могут быть значимыми, показывая, что вы думаете о ребенке и замечаете, что ему нравится и чем он увлекается.

Не нужно слишком серьезно готовить детей к этой информации и излишне подчеркивать тот факт, что в этом году Рождество будет скромнее. Не надо постоянно твердить «в этом году мы не можем себе много позволить». Рождество может быть веселым и по многим другим причинам, нежели дорогие подарки. Попросите детей выбрать подарки заранее и предупредите их о финансовых ограничениях, на этом все. Сосредоточьтесь на том, чему еще могут радоваться дети, кроме материальных благ.

Главное — вовремя отследить свои негативные эмоции и не пытаться переложить ответственность на ребенка. Конечно, вы имеете право на свое разочарование, гнев, страх, печаль, и они понятны в данный момент, но не ищите повод срываться на близких, им так же тяжело, как и вам.

Помните, что Рождество — это не только подарки и еда. Это также время, проведенное вместе, традиции и ритуалы, теплые вечера с близкими людьми.

Источник: medium.seznam.cz

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