Когда бабушки и дедушки остались на родине: как искать няню в Чехии и сколько это стоит?

Традиционно работает схема «Кто внуков просил — тот с ними и сидит». Но что делать, если все бабушки, дедушки, тети или cестры остались на родине, а вам срочно нужна помощь?

Лариса Князева, преподаватель английского с 20-летним стажем и опытом воспитательницы продленного дня, рассказала, как подобрать человека, с которым ваш ребенок будет чувствовать себя в безопасности.

Ситуация для тех, кто заводит ребенка не в родной стране, усложняется. Во-первых, вся ваша «помощь» живет за границей. Во-вторых, ребенок растет в мультикультурной среде и встает вопрос, искать ли няню среди «своих» или нанять чешку. В-третьих, какие требования предъявлять няне в зависимости от возраста ребенка и его расписания?

На первом этапе необходимо уточнить, кого мы ищем. Каковы наши представления о подходящей кандидатуре, о том, как этот человек будет влиять на ребенка? Ищем ли мы человека, который поможет нам в воспитании и развитии ребенка, или нужен «просто взрослый рядом»?

Вообще, стоит для себя ясно и четко ответить на вопрос, какого рода няня вам нужна:

– Няня-учитель?

– Няня-уборщица?

– Няня-повар?

– Няня-друг?

Не стоит ожидать, что няня будет, подобно маме, одной рукой мыть туалет, а другой — держать книгу, чтобы читать сказки вслух. Время няни стоит дорого, поэтому дайте человеку возможность качественно выполнять задачи, для которых его наняли. Обычно в первую очередь это работа с ребенком и обслуживание его нужд в зависимости от возраста.

Няня — не надзиратель, а наставник

Крайняя степень удачи — заполучить не просто лицо, которое проследит, чтобы ребенок был в порядке, но и наставника. Поинтересуйтесь у няни, какое у нее образование и что бы она в перспективе могла дать ребенку, если вы расширите сотрудничество.

«В оказании услуг няни я в первую очередь — учитель английского, а затем няня. Например, когда маме или папе нужна помощь с тем, чтобы отвезти ребенка в школу, забрать его, сделать с ним уроки (английский) и дождаться прихода родителей», — говорит Лариса.

После почти 20 лет преподавания в Украине она переехала в Чехию и нашла себя в том, чтобы помогать мамам в Чехии, которые не справляются сами и нуждаются в надежном плече. Проще говоря, Лариса в силу своих жизненных обстоятельств стала «бабушкой» для тех, кто в этом нуждается.

Лариса считает, что лучшие няни (особенно для детей школьного возраста) — учителя по совместительству.

«Во-первых, это педагогический опыт. Если учитель успешно справляется с классом, где сидит 20 человек, уделяя внимание им всем, то, даже если у вас три-четыре ребенка, этот человек прекрасно подойдет. Во-вторых, это понимание конфликтологии и психологии. Учитель как никто другой знает, каких сложностей ожидать у ребенка вашего возраста. У него заготовлено несколько “экологичных” приемов, как мягко помочь родителям в воспитании», — говорит Лариса.

Как и где найти хорошую няню в Чехии? Поиск иголки в стоге сена

Существует несколько вариантов поиска няни. Первый — обратиться к соседям, друзьям, знакомым, которые могут знать кого-то надежного и опытного. Впрочем, не факт, что человек, который идеально подошел другой семье, будет так же хорошо закрывать ваши задачи, совпадать с вами по графику и нужной квалификации. Например, у них была няня-гувернантка, а вам нужна няня, которая сделает с ребенком уроки, или няня-медсестра, которая умеет делать уколы.

В то же время, если сотрудничество не заладится, дружба и хорошие отношения с человеком, который порекомендовал няню, могут быть испорчены.

Другой вариант — самим разместить объявление о поиске няни в Интернете, например в специализированных группах в Фейсбуке (типа MamaGuru). Преимуществом будет доступность, выбор из большого количества кандидатов. Впрочем, процесс выбора достаточно трудоемкий и долгий. Некоторым психологически неприятно проводить собеседования с кандидатами, которых вы еще не видели в лицо, у себя дома. Не звать же их всех в кафе? А собеседования по Интернету редко передают полноту картины. К тому же, если ребенок маленький, для родителей любое отвлечение на поиск няни — занятие утомительное без гарантии результата. Некоторые из кандидатов, обращающихся по объявлениям, производят настолько неблагонадежное впечатление, что большинство из нас не захочет пускать их в дом.

Третий вариант — воспользоваться услугами агентства, специализирующегося на подборе и трудоустройстве нянь. Или, например, такими сайтами, как Hlidacky.cz. Данный вариант не подойдет, если вы хотите именно русскоязычную или украиноязычную няню. К тому же услуги агентства, как правило, дороже.

Самый последний и удачный вариант — искать частные объявления от нянь с подробными профилями, где они подробно рассказывают о себе, своем опыте, а главное, о своей мотивации работы няней. Такие объявления попадаются редко, но метко, их не исправляют агентства по трудоустройству, поэтому вы видите, что и как человек написал про себя. В социальных сетях можно отследить, кто именно разместил объявление, изучить профиль человека и его интересы.

На заметку: что можно проверить в личном профиле?

– Содержание постов в соцсетях (содержание негатива, жалоб, обвинений, оскорблений), какого тона общения придерживается человек.

– В каких группах/сообществах он состоит? Нет ли там того, что противоречит вашим взглядам и нормам этики?

– Какие книги читает ваш кандидат? Какую музыку слушает? Какие фильмы смотрит?

Поверьте, то, что может показаться сталкингом, — на самом деле нормальная практика для больших корпораций. А чем вы хуже? По сути, сейчас вы тоже являетесь отделом HR, но на вас лежит гораздо более ответственная задача. Вы не просто нанимаете человека — вы впускаете его в семью. Его нравы, интересы и нормы поведения повлияют на самое драгоценное, что у вас есть, — ваших детей.

Из хорошего объявления должны быть понятны мотивация человека, его опыт, образование, занятость, услуги, которые он оказывает и, самое главное, не оказывает. Это сбережет вам время при подборе кандидата.

Вот пример объявления няни Ларисы Владимировны:

Няня с возможностью репетиторства английского языка Лариса Владимировна, [email protected] +420 775 507 160 Возраст: 60 лет Где: Прага, тип пребывания — виза защиты Образование: Институт Гринченко в Украине, преподаватель английского Стаж: 20 лет преподавания в школах в младших и старших классах, воспитатель продленного дня Без вредных привычек, есть опыт материнства, нет аллергии на домашних животных, грамотный русский/украинский/английский языки, легальное пребывание в Чехии Услуги (по договоренности) — выберите то, что интересует: – Возможность делать уроки: английский язык — все возрастные группы – Простой обед для ребенка из ваших продуктов (также борщ, мясные блюда — по договоренности) – Проживание в семье/посещение семьи в оговоренное время – Выезд с семьей на отдых/командировку (по Чехии) – Возможность забирать из школы: такси / на общественном транспорте – Сопровождение на кружки после школы – Няня на ночное время (по договоренности) Ограничения. Услуги, которые я не оказываю (в силу ограничений по здоровью): – Уборка – Закупка продуктов (только онлайн-супермаркеты) Дополнительные навыки: умение шить, изготовить с ребенком поделку, написать стихотворение.

Тревожные звоночки в объявлении?

Анализируя объявления нянь, стоит обратить внимание на некоторые вещи.

Во-первых, структурированность объявления свидетельствует об упорядоченности мыслей человека. Если оно написано хаотично, человек скачет с мысли на мысль, обрывает предложения, то же отношение он принесет и к вам домой.

Следующий момент — грамотность. Вполне логично, что если вы ожидаете, что няня подтянет ребенку русский язык, то объявление должно быть написано без ошибок.

Объявление не должно содержать жалоб на предыдущее место работы или семью, где работала няня.

Нерелевантное образование и описание опыта: если человек всю жизнь проработал менеджером по продажам, но ищет работу няни без объяснения причин (например, есть опыт в воспитании своих детей или первое образование — учитель), то вполне возможно, что эта работа для него временная и не несет никакой мотивации кроме материальной.

Что спросить у няни на собеседовании?

Вот интересные вопросы (помимо обязанностей, графика и т. д.), которые можно задать няне:

Попросите няню рассказать о своей семье и детях, особенностях их характера. Как она о них отзывается? Почему она решила стать няней? Есть ли у няни хронические заболевания и противопоказания? Есть ли вредные привычки? Что для нее самое сложное в работе с детьми? Что няня знает о первой помощи? Каким видом транспорта она пользовалась в предыдущей семье? Есть ли у нее водительские права, чтобы, например, брать машину в прокат? Что няня думает о предыдущей семье, где она работала? Почему ушла с той работы? Какие занятия для ребенка она может предложить? Какие детские игры она знает? Как должен, в ее понимании, проходить процесс кормления и укладывания ребенка спать? Какую ситуацию она сочтет достаточно серьезной, чтобы позвонить родителям? Если дома есть камеры, смутит ее это или нет?

Еще более конкретные вопросы:

Ребенок расстроился, что будете делать? Ребенок отказывается есть. Если у ребенка пошла кровь, что предпримете? Вы видите детскую ссору — как разберетесь? Вас спрашивают о семье, где вы работаете. Как ответите? Что, если у малыша случится истерика? Что чувствуете, когда ребенок плачет? Как вы понимаете, что ребенок вам доверяет? Если ребенок вас ударил, что сделаете? А если просто сердится? Ребенок испугался — как успокоите?

Знакомьтесь с няней постепенно

Если есть выбор, то ребенка стоит знакомить с няней постепенно. Общение с посторонним человеком может стать большим стрессом. Вводите няню постепенно в круг семьи и шаг за шагом расширяйте время взаимодействия няни и ребенка, а также качество проведенного вместе времени.

Стоит начать с минимума, например, просить забирать его из школы пару раз в неделю. Просите няню позаниматься какой-либо активностью (прогулка в парке, отвести на кружок) или профильным занятием (тот же урок английского, как в случае Ларисы).

Если увидите, что между ребенком и няней установилось доверие, то обязанности няни можно расширить за дополнительную плату. Например:

– провести с ребенком вечер, пока родители отдыхают,

– поехать с ребенком в отпуск с присутствием родителей,

– посидеть с ребенком круглосуточно, пока родители в отпуске.

Сколько это стоит — можете ли вы позволить себе няню?

«Как ни парадоксально, но если вам нужна няня на полтора часа в день, то это будут максимально дорогие для вас часы. Няне, которая ищет работу, выгоднее скинуть стоимость за час, если она работает у вас хотя бы полдня или полный рабочий день. Поэтому для разовых задач будет озвучена самая высока стоимость: няня тратит время на транспорт туда и назад, подготовку к работе. Словом, каждый час работы — это на самом деле два-три часа», — рассказывает Лариса Владимировна.

Вот и получается, что в час вы можете потратить на няню 300-400 крон, но если возьмете человека на четыре часа в рабочий день, то в месяц можно договориться и на сумму до 10 000-15 000 крон (экономия в два раза, в зависимости от занятости и объема задач, конечно же), если няня живет у вас или рядом с вами, не тратя много времени на дорогу.

«С английским языком выходит чуть дороже, но не намного. Ребенок тоже не должен очень уставать, поэтому занимаемся два-три раза в неделю по часу. Это всего 12 занятий в месяц, с семьями можно договариваться отдельно в рамках их бюджета», — уточняет Лариса.

Если предложить няне стабильный график и больше часов, будет выгоднее договориться на помесячную оплату с доплатами за переработки. Есть также нематериальные бонусы вроде питания в семье, бесплатного проживания в отдельной комнате, билетов в отпуск с семьей, оплаты проездного, курсов повышения квалификации и т. д.

Мы благодарим Ларису Владимировну за предоставленную информацию и напоминаем, что за услугами няни вы можете обратиться непосредственно к ней по почте [email protected] или сразу по телефону:

+420 775 507 160 (также Viber, Telegram)

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