Как распознать скрытое домашнее насилие? Советы чешских экспертов

Домашнее насилие определяется как физическое (телесное), психологическое (психическое), сексуализированное или экономическое насилие между близкими людьми, которое неоднократно происходит в их частной жизни, вне общественного внимания.



Наиболее известной формой домашнего насилия является физическое насилие. Однако под домашним насилием понимается не только физическое насилие, но и такая форма, когда один человек (злоумышленник) получает власть над другим человеком (жертвой), и интенсивность насилия со временем возрастает. Можно также сказать, что это проявляется в недостатке личной жизни, поскольку злоумышленник хочет иметь полную власть над своей жертвой и стремится контролировать ее. Поэтому постороннему человеку зачастую сложно распознать домашнее насилие, если только жертва сама не попытается разрешить ситуацию, обратившись за помощью.



Многие считают это нормой, но не относится ли это к домашнему насилию?

Чтобы дать вам представление о тонких проявлениях домашнего насилия, мы разделили формы домашнего насилия и примеры на практике:





Как мы уже упоминали, наиболее распространенной формой является физическое насилие. То, что трудно не заметить, например: избиение, удушение, порезы, лишение сна, еды...

Другая форма — психологическое насилие, и это может вас удивить, но психологическое насилие считается (во многих случаях) даже более опасным, чем физическое (если, конечно, оно не угрожает жизни). На самом деле психологическое насилие очень трудно обнаружить, потому что в большинстве случаев жертва — эмпат, который оправдывает поведение преступника.





Например: запугивание, психологическое давление, угрозы, обзывательства, создание чувства вины, неподобающее обращение, игнорирование желаний, унижение, газлайтинг.





ГАЗЛАЙТИНГ — форма психологического манипулирования и эмоционального насилия, при которой преступник пытается посеять сомнения в целевой личности или в членах целевой группы, в результате чего манипулируемые лица сомневаются в собственной памяти, восприятии реальности и здравом уме.





Социальное насилие подкрадывается очень коварно. Поскольку злоумышленник стремится контролировать свою жертву, ему невыгодно, чтобы другие люди, будь то семья или друзья, имели влияние на его жертву. Таким образом, социальное насилие — это попытка изолировать жертву от окружающих, которые могут оказать на нее какое-то влияние.

Сексуализированное насилие — изнасилование, принуждение к половому акту. В отношениях или браке ни один из партнеров не обязан удовлетворять другого в сексуальном плане. Что касается принуждения, то оно проявляется, например, в том, что агрессор оказывает эмоциональное давление на жертву, шантажирует ее или использует другие методы принуждения к половому акту, заставляет более слабую сторону участвовать в практиках, с которыми она не согласна, запрещает партнеру пользоваться контрацептивами или принуждает ее к использованию контрацептивов.

Экономическое насилие = контроль над доходами и расходами жертвы, нежелание предоставлять деньги на ведение совместного хозяйства. Однако юридически известно, что оба человека в отношениях несут обязательства по содержанию.



Подведем итог: даже запрет на встречу с родными и друзьями, проверка мобильного телефона, запрет на посещение определенных мест или мероприятий, эротические фотографии без согласия человека — все это форма домашнего насилия.



Цикл домашнего насилия делится на четыре фазы:





эскалация напряженности (в основном психологическое насилие над жертвой),

насилие (к психологическому насилию может добавиться физическое),

примирение (агрессор сожалеет о своих действиях, просит прощения),

период мира, своего рода медовый месяц (если жертва прощает агрессора, наступает период спокойствия — есть надежда).



Страшно то, что на четвертой стадии жертва снова начинает верить, что агрессор любит ее, что он действительно хочет добра и что его агрессивное поведение больше не повторится. Если жертва верит своему партнеру, со временем происходит переход от четвертой фазы к первой. Чем чаще повторяется цикл, тем более жестокими становятся нападения, и в то же время фаза насилия расширяется за счет фаз примирения и медового месяца.



Перечисленные фазы не всегда происходят именно так, как показано здесь. Часто к ним постепенно добавляются другие формы насилия, например социальное или экономическое. Психологическое насилие обычно нарастает постепенно и затихает в краткосрочной перспективе во время фаз «примирения и медового месяца». Однако эти фазы не всегда наступают.



Куда обратиться за помощью?

Если вы стали жертвой домашнего насилия, не медлите с решением проблемы на ранней стадии!



Вы можете обратиться в полицию Чешской Республики, в центры кризисной помощи в вашем регионе или на бесплатную круглосуточную линию помощи жертвам преступлений и домашнего насилия (телефонный номер 116 006), которая работает круглосуточно и бесплатно.





Закон № 135/2006 Coll. ввел новое полномочие для полиции Чешской Республики в виде разрешения на выселение. С 1 января 2007 года, если полиция обнаружит, что речь идет о насилии в семье, она имеет право выселить лицо, совершившее насилие, из общего жилища. Срок выселения составляет 10 дней с момента совершения насилия. Этот срок не может быть сокращен с согласия лица, которому угрожают.