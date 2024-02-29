Суд установит правила школьного «туризма» в Праге

В прошлом году администрация Праги 6 предупредила родителей о том, что не потерпит школьного «туризма» по месту жительства. Это ситуация, когда родители намеренно меняют постоянное место жительства своего ребенка, чтобы устроить его в ту школу, которая им больше нравится.





Округу за счет этих мер удалось предотвратить большое количество «туристов». Причем сделать это удалось, открыто информируя их о своей практике. Число первоклассников сократилось примерно на 200 человек по сравнению с прошлым годом. В прошлом году в Праге 6 было зарегистрировано 1 915 заявлений о приеме, на регистрацию пришли 1 270 детей, а в первые классы пошли 1 063 первоклассника, 993 из которых были жителями района.





Правила определит суд





Но в то же время открылось крупное судебное дело, которое даст ключ к разгадке будущего водосборного бассейна. Один из неудачливых претендентов на регистрацию, которого «Прага 6» назвала «туристом из водосбора», защищался перед столичным судом, и тот доказал его правоту.





Ведь муниципалитет уже заранее заявил, что не согласен с процедурой муниципалитета — по мнению муниципалитета, она незаконна. Однако Прага 6 защищается от этого решения, поэтому спор будет решать суд.





«Это первый случай в истории Праги 6, когда муниципалитет подает в суд на магистрат. Однако мы не считаем это спором не на жизнь, а на смерть, но хотим добиться правды», — объясняет мэр Праги 6 Якуб Старек (ODS).





Речь идет не о конкретном ученике, он уже принят в школу, и даже решение суда этого не изменит. Однако Прага 6 хочет создать прецедент, который может помочь ей в будущем в борьбе с туризмом по принципу «догонялки».





«Для нас было бы лучше, если бы дело было рассмотрено в апелляции на уровне Высшего административного суда, чтобы решение носило судебный характер. Оно стало бы образцом того, как все административные суды должны выносить решения в этой области», — говорит Старек.





Прага 6 просто надеется, что суды поддержат правильность ее действий. То есть мэрия сможет определить не только, где семья зарегистрирована на постоянное место жительства, но и живет ли она там на самом деле. Другой путь — изменить законодательство.





Почему вы не живете со своими детьми?





В этом году Прага 6 снова будет проверять при регистрации, живут ли дети в том месте, где они хотят пойти в школу. Муниципалитет также подготовил новую методику, которой будут следовать директора начальных школ.





Две группы детей не будут автоматически считаться школьниками, т.е. иметь право на приоритетное зачисление. Во-первых, это ученики, которые проживали в школьном округе менее трех месяцев до дня зачисления, если хотя бы один из родителей не был зарегистрирован в нем более четверти года. Во-вторых, это дети, которые, выдержав минимальный трехмесячный срок, вновь зачисляются туда без законных опекунов.





«Мы рассмотрим, как несовершеннолетний ребенок может проживать один по адресу без опекунов. Это то, что будет новым по сравнению с предыдущим годом. Я также считаю это важным, потому что это говорит об определенной целеустремленности постоянного места жительства», — говорит Мариана Чапкова, заместитель мэра Праги 6 (Прага для себя).





Если директор найдет какой-либо из вышеперечисленных недостатков, он пригласит законных представителей для объяснений. Если родители не развеют своих сомнений в целесообразности постоянного проживания, ребенок не будет принят в приоритетном порядке.





Хотя Прага 6 — первый район в Праге, где запретили школьный туризм, он не единственный. В прошлом году к этому присоединился и Небушице. Гораздо раньше аналогичный подход был принят в Пардубице. В этом году Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав также подготовил изменения.





Родители прибегают к целенаправленному переводу своих детей на другие адреса, потому что ищут наиболее подходящую школу для своих отпрысков. Однако дело не только в приоритетах: в окрестностях крупных городов часто вообще нет мест в школах. Поэтому родители меняют место жительства, чтобы записать ребенка в школу, находящуюся в пределах разумной досягаемости.