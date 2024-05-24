Каждая третья женщина и каждый десятый ребенок в Чехии подвергается домашнему насилию

«Каждая третья женщина в Чешской Республике подвергалась насилию в той или иной форме. Дети также растут в атмосфере домашнего насилия и часто становятся его непосредственными жертвами. Каждый десятый ребенок в Чехии сталкивается с насилием в семье», — говорит Марванова Варгова.



По словам Ленки Фельцмановой из организации SOFA, которая занимается помощью детям из группы риска, практически в каждом школьном классе можно встретить травмированного ребенка.



Она ссылается на более раннее исследование, которое показало, что в классе из 25 человек только девять детей не имели потенциально травматического опыта.



Такой негативный опыт может включать в себя подверженность насилию, будь то в качестве жертвы или свидетеля, отсутствие заботы, жестокое обращение с детьми, алкоголизм или наркомания в семье, а также распад семьи.



Однако дети, пережившие множество негативных явлений, особенно нуждаются в терапевтической поддержке, считает Фельцманова. Ранняя помощь значительно снижает расходы на их медицинское обслуживание во взрослом возрасте, согласно исследованиям, проведенным в США.



«Исследования показали, что инвестиции в раннее вмешательство в жизнь травмированных детей значительно сокращают расходы на лечение последствий. Есть четкие доказательства того, что они значительно чаще употребляют психоактивные вещества, но также есть четкие доказательства взаимосвязи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, что неудивительно, психическими расстройствами, попытками самоубийства. Но даже обычные заболевания встречаются значительно чаще», — отметила она.



Учителям могут помочь образовательная программа и приложение

Токсичный стресс, по ее словам, влияет на созревание мозга, который формируется к 25 годам. «В школе мы можем наблюдать множество недостатков в обучении, а также в поведении. Мы часто называем детей, переживших травму, людьми с трудным поведением. Но это следствие того, что они пережили, и того, что у них не развит ряд навыков, особенно в эмоциональной сфере», — говорит она.



Например, травмированным детям часто ставят неправильный диагноз СДВГ, который описывает гиперактивность, невнимательность и импульсивность.



«Но все можно исправить только в кругу семьи. Учителя, например, очень важны и имеют огромную возможность внести свой вклад в восстановление после травмы. И в то же время они сами снимут свой стресс, если будут знать, как с ним справиться», — говорит Фельцманова.



Ее организация разработала программу обучения для учителей или социальных работников, созданную в сотрудничестве с партнерами в США и Норвегии. Раздаточные материалы и информация доступны на сайте SOFA. Организация уже подготовила сеть тренеров по всей стране для проведения курсов. По словам Фельцмановой, зарубежный опыт показывает, что более четырех пятых выпускников курсов высоко оценивают их пользу и повышение компетентности.



«Тогда этих детей перестают воспринимать как проблему, а воспринимают как детей, которым нужна помощь, более положительное внимание, потому что у них не было возможности привлечь его в своей семейной среде», — говорит Фельцманова.



Марванова Варгова также обратила внимание на приложение Bright Sky, которое может помочь не только жертвам домашнего насилия, но и людям, которые подозревают, что оно происходит в их окружении.