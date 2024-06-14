«С общим доходом более 100 000 мы не живем в роскоши», — говорит Люция, предпринимательница из Праги

Как живет семья с доходом более 100 000

«Я хотела показать реалистичный взгляд на то, как живет „обеспеченная“ семья. У меня сложилось впечатление, что многие читатели думают, что мы должны жить на роскошной вилле с золотыми сиденьями для унитазов и одеваться в парижские наряды, но это совсем не так», — объясняет Люция, предпринимательница, работающая в индустрии компьютерной графики. Ее муж (47 лет) — IT-специалист, а взрослый сын от первого брака, который учится на первом курсе университета, проживает с ними. Семья живет в трехкомнатной квартире в пражском многоквартирном доме, на которую ее муж взял ипотечный кредит — к счастью, в те времена, когда цены на недвижимость были еще вполне доступны. У них есть один автомобиль, которому 13 лет.



Доход пары составляет около 120 000 крон в месяц (примерно треть из них зарабатывает Люция, две трети — ее муж), но это не значит, что они живут на широкую ногу. «Мы часто покупаем на распродажах, например, вещи бытового потребления. Мы регулярно следим за разделами товаров с истекающим сроком годности, ищем лучшие предложения на более дорогие товары, такие как мобильные телефоны и электроника, а одежду покупаем почти исключительно в аутлетах или магазинах секонд-хенд. Мы пользуемся автомобилем только для того, чтобы съездить на дачу или изредка навестить родственников и друзей, живущих за пределами Праги, в местах, куда не ходит поезд. Обычно мы не едим в ресторанах, не ходим к парикмахеру, косметологу или на маникюр. Мы не ездим в отпуск на море каждый год или в горы зимой», — говорит Люция, ссылаясь на то, что, будучи индивидуальным предпринимателем, она берет отпуск длиннее трех дней примерно раз в пять лет. Обычно у нее даже нет выходных.



Больше всего они тратят на качественную еду и впечатления

Роскошь, которую они могут себе позволить, заключается главным образом в том, что они покупают еду не в соответствии с ценой, а в соответствии с качеством (но они, конечно, не питаются трюфелями). Дополнительную роскошь создает то, что у них два дома — квартира и старый домик, который ее муж унаследовал от своих родителей несколько лет назад. «И это дорогое удовольствие, дом — большая статья расходов. Даже потому, что мы постоянно ремонтируем его, у нас, возможно, меньше сбережений, чем у обычной семьи», — говорит Люция.



Социальная жизнь тоже стоит им немалых денег — под этим она подразумевает семейные праздники, мероприятия, организованные друзьями, куда они любят ходить, однако не с пустыми руками. Они не занимаются спортом и не ходят в кино, но примерно раз в месяц они ходят на концерт, в театр или на лекцию.



«Если мой ноутбук ломается, я могу сразу же купить новый, но я покупаю уже бывший в употреблении за четыре тысячи, а не за сорок. Я единственная в своей семье, у кого есть дорогой мобильный телефон, в основном из-за работы, но я меняю его примерно раз в 5-6 лет. Я не покупаю косметику и не крашусь. У меня есть один крем для лица и один крем для рук, вот, в принципе, и все. Я покупаю их либо в аптеке, либо в магазине. И у меня даже нет дорогих украшений. Именно поэтому я решилась рассказать о себе. Чтобы показать, что то, что у нас есть, — это сумма денег для комфортной жизни, когда не нужно ограничивать себя в нормальном потреблении, но речь не идет о богатстве и роскоши. Они начинаются с совсем других цифр».



Финансовый опросник





Расходы на жизнь: ипотека 20 000, SIPO 6 000, плата за электричество в доме 2 000, инвестиции в ремонт дома на месяц не считала.





Другие крупные инвестиции: телефон и интернет (на трех человек, интернет в двух местах, квартира + загородный дом) — 3 500, страхование, включая страхование имущества, обязательной ответственности, парковки — 20 000 в год, 3 000 крон в месяц на благотворительность.





Культура, спорт, другие хобби: 20 000 в месяц.





Расходы на еду: 15-20 000 в месяц.





Расходы на одежду: трудно оценить, «подавляющее большинство одежды мы покупаем в аутлетах или магазинах секонд-хенд, мой сын стремится к экологичности и носит свою одежду и обувь до тех пор, пока она не разлезется». Это составит около 2 000 крон в месяц.





Расходы на магазин бытовых товаров: 1 500 в месяц.





Чем пришлось пожертвовать или что дорого: завершение ремонта дома, «за последние 5 лет цены выросли до астрономических высот».





Откладывание на черный день: в реальных средствах — около 150 000, в остальном больше похоже на инвестиции (акции, криптовалюты, антиквариат, искусство) — но в целом это будут какие-то сотни тысяч, а не миллионы.





Сколько в год инвестируют в отдых: «Последний раз мы ездили в обычный отпуск в 2020 году. В основном мы путешествуем по Европе на конкретные культурные мероприятия (концерт, выставка, фестиваль и т.д.), это двух-трехдневные поездки, муж присоединяется редко, сын — совсем нет. Одна поездка обходится примерно в 10 000 крон».





Вредные привычки: 2 500 крон на сигареты в месяц.





Финансовые цели или желания: «Как у самозанятого человека, у меня есть только одно желание — чтобы социальное страхование было добровольным, как раньше, или, по крайней мере, чтобы не нужно было платить после достижения пенсионного возраста. Я не верю, что у меня когда-нибудь будет пенсия. Кроме того, было бы неплохо, если бы я смога найти где-нибудь полмиллиона, чтобы закончить ремонт своего дома».





Мои финансовые опасения: обычные страхи самозанятых — чтобы всегда была работа, и я могла бы заниматься ею до самой смерти.





Как я оцениваю общее финансовое положение семьи: Нам неплохо живется, но мы не настолько богаты, как часто представляют себе люди, когда говорят о сумме денег, которую мы имеем каждый месяц. Но это позволяет вести комфортную жизнь без серьезных ограничений.



Что может посоветовать финансовый эксперт

«Если сложить ежемесячные расходы г-жи Люции, то останется еще более 40 000 крон, которые можно использовать для инвестиций, финансирования ремонта или накопления на экстренные расходы», — подсчитал Дэвид Херциг, директор инвестиционного фонда Indexit. По его словам, для Люции очень важно расставить приоритеты, как использовать свободные деньги, и он дает следующие рекомендации:



«Если Люция решит, что ее первоочередной задачей является завершение ремонта, я рекомендую сосредоточиться на том, чтобы как можно быстрее накопить необходимые средства. Я бы рассмотрел возможность воспользоваться программами грантов на ремонт жилья, которые могут значительно снизить финансовое бремя дорогостоящего проекта по обновлению дома.



Это правильно, что нужно поддерживать фонд на случай непредвиденных расходов, но все же можно увеличить сумму на черный день, чтобы никакая чрезвычайная ситуация не выбила ее из колеи. Идеальным вариантом было бы иметь сумму, в шесть раз превышающую ее ежемесячные расходы — в ее случае это около 470 000 крон.



Учитывая риск, связанный с криптовалютами и искусством, было бы желательно иметь большую долю инвестиций в более стабильные активы. Неплохо было бы обсудить этот вопрос с финансовым консультантом.



Для периода выхода на пенсию, которого опасается Люция, я бы посоветовал инвестировать в фонды, в идеале в индексные фонды, которые просты для понимания и при этом обеспечивают стабильные и очень надежные показатели. Сумма ежемесячных вкладов должна соответствовать вашим долгосрочным целям и прогнозируемому пенсионному доходу. Если она хочет сохранить свой нынешний уровень жизни и возможность путешествовать, ей понадобятся активы, исчисляемые миллионами крон.



Владение недвижимостью — это преимущество: два объекта дадут человеку гибкость. Люция может пополнить свою пенсию, сдавая один из объектов в аренду, а при необходимости — продать один из них.

Где же найти больше денег в бюджете, которые можно не тратить, а инвестировать? В краткосрочной перспективе я бы рекомендовал сократить расходы на культуру, что может сэкономить до 10 000 крон в месяц. Если бы она смогла бросить курить, это принесло бы ей еще 2 500 крон в месяц. Если она будет откладывать 27 000 крон в месяц из своих свободных средств, то сочетание этих трех мер по оптимизации даст ей полмиллиона крон в год — сумму, необходимую для завершения ремонта».