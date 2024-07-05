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Тысячи детей из Украины могут только мечтать о летних лагерях в Пльзене

Анастасия Князева
20 июля 2024
16:00
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В настоящее время в Пльзене проживает более 3 000 украинских детей-беженцев, но лишь малая часть из них сможет насладиться организованными летними мероприятиями во время каникул. Не хватает средств, а иногда и родительского интереса.
«Если бы предложение было шире, было бы здорово. Но это вопрос денег», — сказал Кубомир Луптак, директор ассоциации Ponton, которая старается поддерживать досуг детей и подростков из семей, подверженных риску социальной изоляции. «Проблема в том, что такие мероприятия не могут быть учтены как расходы на социальные услуги, поэтому нам приходится искать спонсоров. У нас есть один проект под названием „Ты можешь!“. Благодаря тому, что он был поддержан субсидией Министерства внутренних дел», — сказал Луптак.  В данном случае государство внесло 130 000.

«Это проживание в Дольни-Бела в Пльзеньском крае для 12 украинских и цыганских детей, которые переходят из начальной школы в среднюю. Программа очень сложная, но благодаря ей они научатся работать вместе. Это лучший способ искоренить всевозможные предрассудки», — сказал Луптак.

Недельная программа отдыха для украинских детей началась в понедельник, 15 июля, в Епархиальном благотворительном общественном центре в Пльзене. «У нас восемнадцать участников в возрасте от 8 до 14 лет, некоторые из них приходят к нам в течение года», — рассказала сотрудница центра Ева Климентова. «Летом у детей часто нет занятий, нет школ и детских садов. Родители на работе, и им приходится проводить большую часть времени дома», — добавила она.

Курсы чешского языка или беседы с психологом на природе пльзеньских парков будут дополнены развлекательными мероприятиями. «Например, во вторник мы отправимся на экскурсию в Блатну», — говорит координатор центра Ирена Коломиец.

Довольно много украинских детей принимают участие в одном из более чем ста загородных и традиционных лагерей, организованных Центром досуга «Радованек» в Пльзене. «В них примут участие около ста пятидесяти детей из Украины», — говорит Ева Тишлерова, директор учреждения. «В лагерях, как и в наших клубах, мы не делаем различий между чешскими и украинскими детьми. Мы убедились, что лучше, если они будут вместе, мы не проводим между ними разграничений, мы никого не дискриминируем», — добавила она.

«Дети на порядок лучше взрослых ладят друг с другом, между ними завязываются дружеские отношения. И взрослым, которые отправляют своих детей в клубы или лагеря, легче адаптироваться, потому что там они встречают чешских родителей», — сказала Тишлер, напомнив: «Когда начался украинский кризис, у нас было двести двадцать украинских детей, и мы создали для них адаптационные группы. Две трети из них остались здесь, а поскольку они нас знали, то стали приходить в наши группы».

Не было интереса
До прошлого года в лесном детском саду у Сенецкого пруда в Пльзене существовала летняя адаптационная группа для украинских дошкольников. «В этом году никто не записался», — говорит сотрудница учреждения Ханка Лоужилова. «Дети перешли в начальные школы или государственные детские сады, которые находятся ближе к месту жительства», — пояснила она.

Два года назад, например, ассоциация Ametyst организовала два лагеря в пригороде для юных украинцев. «Мы хотели помочь в начале войны, а теперь больше не организуем. Нам было трудно, а беженцы — не совсем наша целевая группа», — объясняет Яна Похлова, председатель ассоциации.
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