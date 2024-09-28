Торговлю детьми в Чехии трудно раскрыть, жертвы не доверяют полиции

«Основополагающим стимулом для реализации проекта по комплексному подходу к предотвращению и пресечению торговли детьми стала тревожная ситуация в европейском регионе, в частности, ожидаемая высокая степень скрытности. В Чешской Республике мы долгое время выявляли лишь минимальное количество случаев торговли детьми, поэтому мы решили провести исследование, которое могло бы вскрыть этот невидимый для общественности фактор», — заявил на пресс-конференции в четверг Михал Барборжик, директор Департамента по предотвращению преступлений Министерства внутренних дел.



Представители МВД, полиции и эксперты из некоммерческих организаций представили результаты анализа и запуск информационной кампании, для которой был создан сайт www.obchodsdetmi.cz, по случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается в пятницу.



В последние годы в Чешской Республике ежегодно регистрируется около 10 случаев торговли детьми, в то время как в прошлом году их было 15. Барборжик отметил, что наиболее распространенным видом торговли людьми является сексуальная эксплуатация, что, по его словам, также следует из исследований, проведенных в этой области. Это были скорее единичные случаи, которые не указывают на причастность организованной преступности.



Большинство случаев происходит в регионе Усти-над-Лабем, где жертвами сексуальной эксплуатации становятся несовершеннолетние чешские девушки из бедных слоев населения и социально неблагополучной среды, а также молодые люди, сбежавшие из детских домов или учебных заведений.



«Однако жертвой торговли детьми может стать любой ребенок, независимо от интеллекта, экономического положения, социальной среды или благополучности семьи», — предупреждает Барборжик.



Жертвы часто не желают сотрудничать и не доверяют

Проблема выявления и доказывания этого преступления заключается в его незаметности. На самом деле жертвы часто не сотрудничают с полицией, не обращаются к криминалистам, если с ними происходит что-то незаконное, и поэтому выявить это сложно. Одна из причин заключается в том, что детей продают и их родственники, а дети не хотят об этом говорить. Или же бывают случаи, когда дети добровольно подвергаются эксплуатации, и у них нет причин сообщать об этом.



«Когда это происходит добровольно, у детей нет мотивации сообщать об этом, потому что для них это легкие деньги. Часто они также вербуют своих друзей, таким образом, оказываясь в двойной роли — жертвы и преступника», — пояснил специалист.



По словам директора НКО La Strada Маркеты Хронковой, прибытие молодых украинских беженцев показало, что чешская система к этому не готова. По ее мнению, они, как правило, становятся жертвами трудовой эксплуатации. Организация зафиксировала в анкетах случаи, когда молодые украинцы работали, например, без оплаты или в недостойных условиях. В меньших масштабах взрослые эксплуатируют детей для попрошайничества или мелкого воровства. Однако и здесь проблема заключается в том, что такие случаи трудно выявить, не в последнюю очередь потому, что с украинскими беженцами сложнее установить необходимое доверие.