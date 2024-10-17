Можно ли изъять имущество преступника из общей собственности?

«Существующая правовая ситуация необоснованно ставит в более выгодное положение правонарушителей, вступивших в брак и имеющих имущество в SJM, по сравнению с теми, кто его не имеет», — говорится в пояснительной записке к предложению министерства. «Такое различие в статусе, основанное в принципе только на семейном положении правонарушителя, не является разумно оправданным», — указано в документе.



Если в отношении преступников, не состоящих в браке, конфискация или арест имущества могут быть направлены на все их активы при соблюдении соответствующих условий, то в отношении имеющих имущество в совместной собственности эти активы, как правило, исключаются из суммы штрафа. «Таким образом, потребляя или иным образом используя предмет, являющийся доходом от преступления, лицо может избежать имущественных санкций, если у него нет другого имущества в единоличном владении», — предупреждают в ведомстве.



Оно также указало на то, что Гражданский кодекс позволяет регулировать режим общего имущества на договорной основе. Таким образом, человек может намеренно расширить состав общего имущества, тем самым сузив круг того, что суд может взыскать с него в виде имущественных взысканий. Текущее положение дел также было признано рискованным в отчете об оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, который был утвержден правительством Чехии летом 2021 года.



В настоящее время на активы может быть наложено взыскание в виде конфискации, поскольку вынесение такого взыскания аннулирует SJM. Кроме того, согласно прецедентному праву, имущество, приобретенное в результате преступления, не становится совместным. Однако министерство стремится к тому, чтобы за предметы SJM можно было четко наказывать также конфискацией или арестом. Поэтому оно хочет внести изменения в соответствующее толковательное положение Уголовного кодекса, в котором дается определение имущества, принадлежащего преступнику.





Предлагаемое изменение не затронет законное имущество, не связанное с преступной деятельностью, то есть предметы, которые не являются доходами от преступлений, орудиями преступлений или так называемой замещающей ценностью.