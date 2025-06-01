Названы самые популярные имена для новорожденных в Чехии

Новости и статьи 1 июня 2025 15:00 1380

В прошлом году новорожденным чаще всего давали имена Элишка и Якуб — эта связка лидирует с 2012 года. По сравнению с предыдущим годом имена, занявшие второе и третье места, практически не изменились. У мальчиков, как и в 2023 году, это Матиаш и Ян, у девочек второе место заняло имя Виктория, а на третьем месте произошло изменение: Анну сменила София. Растет популярность имен Себастьян, Амалия и Миа, напротив, снижается популярность имен Шимон и Мария. В 2024 году родилось около 84 000 детей, что примерно на 7 000 меньше, чем в предыдущем году.