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Названы самые популярные имена для новорожденных в Чехии
1 июня 2025
15:00
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В прошлом году новорожденным чаще всего давали имена Элишка и Якуб — эта связка лидирует с 2012 года. По сравнению с предыдущим годом имена, занявшие второе и третье места, практически не изменились. У мальчиков, как и в 2023 году, это Матиаш и Ян, у девочек второе место заняло имя Виктория, а на третьем месте произошло изменение: Анну сменила София. Растет популярность имен Себастьян, Амалия и Миа, напротив, снижается популярность имен Шимон и Мария. В 2024 году родилось около 84 000 детей, что примерно на 7 000 меньше, чем в предыдущем году.
Что касается имен для мальчиков, то их рейтинг не изменился. У девочек на третьем месте София, ранее третье место занимало имя Анна. Разница между Софией и Анной очень небольшая, всего семь детей.
У мальчиков статистики зарегистрировали более 3 200 различных имен, у девочек — свыше 3 500. Похожие или по-разному написанные имена, такие как Эма и Эмма, считаются двумя разными.
В региональном сравнении Якуб победил в 11 регионах. В Либерецком и Краловеградецком краях его обогнал Матиаш, а в Праге — Давид. Давид занимает шестое место в национальном рейтинге. Интересно, сыграл ли в этом роль чемпионат мира по хоккею, который прошел в Праге, и имя Давида Пастрняка. Элишка стала самым популярным именем в 10 регионах. В Праге и Среднечешском крае победила Анна, в Карловарском крае — София, а в Моравско-Силезском — Виктория.
Растет популярность имен Себастьян, Миа, Сара и Амалия. Себастьян впервые вошел в 20 самых популярных имен год назад. Напротив, теряют популярность Шимон и Мария, эти имена выпали из топ-20.
Традиция наследовать имена родителей сильнее у мальчиков. Примерно 27% Антонинов дали своему сыну имя Антонин. Почти каждая 10-я дочь Марии также носит имя Мария. Антонин и Мария — самые часто наследуемые имена.
В отношении необычных имен статистики отмечают несколько тенденций. Частично речь идет о чешских версиях иностранных имен, например Антон и Генри, именах литературных или киноперсонажей, таких как Анакин, Тристан, Грета или Марлен, также появляются еврейские и старочешские имена.
Имя Ян — единственное, которое с 1950 года непрерывно входит в десятку самых популярных имен, из них 25 раз оно занимало первое место. Популярным было также имя Петр, которое сегодня уже не входит в топ-20. Среди девичьих имен 25 раз первое место занимало имя Яна и 15 раз — Тереза.