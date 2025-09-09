ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ДОМ И СЕМЬЯ

Получите 1 500 крон на кружки для украинских детей в Чехии: заявки принимают с 10 сентября

9 сентября 2025
21:00
Родители или опекуны могут получить 1 500 крон на ребенка 3–18 лет в виде трех ваучеров по 500 крон. Подать заявку можно с 10 сентября по 30 ноября 2025 года.
Кому доступна помощь: 
  • Семьям с детьми 3–18 лет по всей Чехии, находящимся в трудном финансовом положении.
  • Семьям украинских беженцев с детьми 3–18 лет, проживающим в Чехии по визе временной защиты или визе толерантности и нуждающимся в поддержке.

Как подать заявку:
  1. На сайте Darujeme kroužky dětem выбрать «Я хочу запросить помощь» и зарегистрироваться в системе, указав данные всех детей 3–18 лет.
  2. Подать указанные на сайте документы, подтверждающие право на помощь (например, виза временной защиты или виза толерантности).
  3. После проверки профиля вы получите три ваучера по 500 крон на каждого ребенка. Найти кружок или активность можно через меню «Поиск организатора» или «Поиск активностей». Ваучеры можно использовать полностью или частично.
  4. PDF-подтверждение использования ваучера придет на электронную почту и предоставляется организатору кружка.

На что можно потратить 1 500 крон:
  • Членские взносы, участие в экспедициях, соревнованиях, тренировках.
  • Аренда музыкальных инструментов или спортивного инвентаря.
  • Частичная покупка инвентаря для ребенка (рюкзак, кроссовки, фонарь, материалы для рисования).
  • Оплата мероприятий выходного дня (например, летний лагерь), если они входят в долгосрочную программу.

Деятельность должна проводиться организациями, зарегистрированными в Aktivní město, например:
 

Важные условия: ваучер действует 30 дней.
дети украинцы
