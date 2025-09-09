Получите 1 500 крон на кружки для украинских детей в Чехии: заявки принимают с 10 сентября

9 сентября 2025

Родители или опекуны могут получить 1 500 крон на ребенка 3–18 лет в виде трех ваучеров по 500 крон. Подать заявку можно с 10 сентября по 30 ноября 2025 года.