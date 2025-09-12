ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ДОМ И СЕМЬЯ

Преступность среди молодежи в Чехии выросла на треть

Новости и статьи
12 сентября 2025
17:00
254
За последние три года в Чехии значительно увеличилось число детей и подростков, совершающих насильственные и иные уголовные преступления. Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) после заседания глав МВД стран Зальцбургского форума в Вальтице заявил, что доля несовершеннолетних преступников с 2021 года выросла на 33%. При этом серьезной проблемой остается высокий уровень самоубийств: у людей до 24 лет они занимают второе место среди причин смерти после несчастных случаев.
По данным, в 2014 году несовершеннолетние совершили 45 изнасилований, в прошлом году — уже 58. В 2023 году четверо подростков были обвинены в убийстве, а в 2024 году — десять.


«Преступность среди подростков в прошлом году выросла на 8%. Но куда более тревожным является рост агрессии и усиление жестокости», — заявила ранее главный государственный прокурор Ленка Брадачова.

По словам Ракушана, важно работать не только с жертвами, но и с самими агрессорами. Более 70% тех, кто совершал тяжкие преступления в Чехии и других странах, сами ранее переживали деспотичное воспитание, буллинг или изоляцию в школьном коллективе.

Министр отдельно подчеркнул необходимость борьбы с домашним насилием, свидетелями которого часто становятся дети. Такой опыт может формировать у них агрессивное поведение во взрослой жизни.
Чехия преступность дети
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
2902
ДОМ И СЕМЬЯ
ПОЛУЧИТЕ 1 500 КРОН НА КРУЖКИ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ: ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТ С 10 СЕНТЯБРЯ
15:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
2236
КУЛЬТУРА
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ НОВОЙ КНИГИ ДЭНА БРАУНА — ПОДЗЕМЕЛЬЯ У НУСЕЛЬСКОГО МОСТА
13:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
3012
КУЛЬТУРА
DIVADLOBRANI 2025 В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
16:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
5011
ТЕХНОЛОГИИ
НОВАЯ УГРОЗА ДЛЯ АВИАЦИИ: УСИЛИВАЮТСЯ ЧАСТОТА И ИНТЕНСИВНОСТЬ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
16:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
4647
ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕХИЯ ВЫСТУПИТ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИЙ В ЕС
18:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
4977
ТЕХНОЛОГИИ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЗАМЕНИТ СОТНИ МИЛЛИОНОВ РАБОТНИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ
12:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
5831
ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕХИ НАПЕЧАТАЛИ НА 3D-ПРИНТЕРЕ В ЛЮКСЕМБУРГЕ ДОМ ИЗ БЕТОНА ЗА 8 МИЛЛИОНОВ КРОН
18:00
30 АВГУСТА 2025
4936
ДОМ И СЕМЬЯ
КАК ПРАВИЛЬНО ДАВАТЬ ДЕТЯМ КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ: БОЛЬШИНСТВО ПОЛУЧАЮТ ДО 600 КРОН В МЕСЯЦ
16:30
29 АВГУСТА 2025
7929
ТЕХНОЛОГИИ
США ДАВЯТ НА ЕВРОПУ РАДИ МАССОВОГО СЛЕЖЕНИЯ: СПОР ВОКРУГ CHAT CONTROL
15:00
29 АВГУСТА 2025
5312
ЕДА
ВЕТЧИНУ CHODURA ИЗЪЯЛИ С РЫНКА — ОБНАРУЖЕНЫ ОПАСНЫЕ ЛИСТЕРИИ
13:30
28 АВГУСТА 2025
8502
ЗДОРОВЬЕ
РАК В 30 ЛЕТ. ЧИСЛО МОЛОДЫХ ОНКОБОЛЬНЫХ В ЧЕХИИ РАСТЕТ
15:00
27 АВГУСТА 2025
5180
КУЛЬТУРА
ДЭН БРАУН ПРЕДСТАВИТ НОВЫЙ РОМАН «ТАЙНА ВСЕХ ТАЙН» В ПРАГЕ 18 СЕНТЯБРЯ
15:00
26 АВГУСТА 2025
5446
ТЕХНОЛОГИИ
БРЮССЕЛЬ ХОЧЕТ МОНИТОРИТЬ ВСЕ СООБЩЕНИЯ В WHATSAPP И MESSENGER
18:00
25 АВГУСТА 2025
5138
ТЕХНОЛОГИИ
SPOTIFY МОЖЕТ ВНОВЬ ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ, ЗАЯВИЛ ГЛАВА КОМПАНИИ
21:00
22 АВГУСТА 2025
5188
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЙ СОВЕТ ИНВАЛИДОВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ, ПРИЗЫВАЯ К ПОДДЕРЖКЕ УХОДА ЗА УМИРАЮЩИМИ