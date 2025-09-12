Преступность среди молодежи в Чехии выросла на треть

По данным, в 2014 году несовершеннолетние совершили 45 изнасилований, в прошлом году — уже 58. В 2023 году четверо подростков были обвинены в убийстве, а в 2024 году — десять.







«Преступность среди подростков в прошлом году выросла на 8%. Но куда более тревожным является рост агрессии и усиление жестокости», — заявила ранее главный государственный прокурор Ленка Брадачова.



По словам Ракушана, важно работать не только с жертвами, но и с самими агрессорами. Более 70% тех, кто совершал тяжкие преступления в Чехии и других странах, сами ранее переживали деспотичное воспитание, буллинг или изоляцию в школьном коллективе.



