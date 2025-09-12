ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ДОМ И СЕМЬЯ
Преступность среди молодежи в Чехии выросла на треть
12 сентября 2025
За последние три года в Чехии значительно увеличилось число детей и подростков, совершающих насильственные и иные уголовные преступления. Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) после заседания глав МВД стран Зальцбургского форума в Вальтице заявил, что доля несовершеннолетних преступников с 2021 года выросла на 33%. При этом серьезной проблемой остается высокий уровень самоубийств: у людей до 24 лет они занимают второе место среди причин смерти после несчастных случаев.
По данным, в 2014 году несовершеннолетние совершили 45 изнасилований, в прошлом году — уже 58. В 2023 году четверо подростков были обвинены в убийстве, а в 2024 году — десять.
«Преступность среди подростков в прошлом году выросла на 8%. Но куда более тревожным является рост агрессии и усиление жестокости», — заявила ранее главный государственный прокурор Ленка Брадачова.
По словам Ракушана, важно работать не только с жертвами, но и с самими агрессорами. Более 70% тех, кто совершал тяжкие преступления в Чехии и других странах, сами ранее переживали деспотичное воспитание, буллинг или изоляцию в школьном коллективе.
Министр отдельно подчеркнул необходимость борьбы с домашним насилием, свидетелями которого часто становятся дети. Такой опыт может формировать у них агрессивное поведение во взрослой жизни.
