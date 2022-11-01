Нет новогоднего настроения? 15 идей, как разнообразить праздники в Чехии

30 декабря
07:40
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Чем ближе Новый год, тем больше вопросов: как его отметить, куда пойти, что приготовить, как украсить дом, что подарить друзьям и родным? Не обязательно придумывать что-то невероятное, просто проявите немного фантазии, и после праздника у вас останутся самые лучшие воспоминания.
Портал 420on.cz предлагает 15 простых идей для Нового года.
|1
|Устройте новогодний карнавал. Если вы встречаете Новый год с семьей, предложите домочадцам заранее продумать, в костюм какого персонажа они будут наряжаться. Если пригласить друзей, то можно организовать еще более масштабное действо с коктейлями и музыкой.
|2
|Не хочется подбирать вечерний наряд на Новый год? Тогда вам идеально подойдет «пижама-пати». Встречать Новый год в пижамах можно как с одним близким человеком, так и с небольшой компанией. Атмосфера на пижамной вечеринке должна быть домашней и уютной, чтобы гости не стеснялись своих пижам.
|3
|Отпразднуйте Новый год в ретро-стиле. Приготовьте традиционные новогодние блюда: салат оливье, под шубой, заливное и др. Водрузите на макушку елки огромную красную звезду. Вместо бокалов расставьте граненые стаканы. Можно экспериментировать в этом направлении и дальше.
|4
|Не хотите сидеть дома в новогоднюю ночь? Переоденьтесь в Деда Мороза или Санту и отправляйтесь по улицам дарить прохожим новогоднее настроение. Если в России вы вряд ли кого-то удивите, то в Чехии с вами наверняка захотят даже сфотографироваться. Вы обязательно найдете шумную компанию и будете в своем наряде в центре внимания.
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Ангел, Николай Чудотворец и Чёрт (фото: mikulas-cert-andel.estranky.cz)
|5
|Поднимитесь на смотровую площадку или крышу дома, но не увлекайтесь в таком случае шампанским. Красивый вид на город и его вечерние огни создадут волшебную атмосферу для праздника.
|6
|Вы привыкли много выпивать в новогоднюю ночь, и на утро 1 января чувствуете себя неважно? Ради эксперимента откажитесь полностью от алкоголя и попробуйте развлечься на трезвую голову. Для этого заранее продумайте, чем вы будете заниматься, чтобы не заскучать. Пригласите на безалкогольную вечеринку единомышленников.
|7
|Сделайте новогодние подарки для близких и друзей своими руками. Пусть это будут какие-нибудь нехитрые, но приятные игрушки. Например, можно взять елочные шары и раскрасить или оклеить их бумагой так, чтобы они напоминали людей, которым вы собираетесь преподнести такой новогодний шарж.
|8
|Купите заранее билет на грандиозный новогодний бал в оперном театре. Если вы никогда не были на подобных мероприятиях, то впечатлений у вас хватит на весь последующий год. Нелишним будет взять несколько уроков по бальным танцам, чтобы восхитить присутствующих своей грацией.
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Пирожные-олени (фото: smallglassplanet.blogspot.com)
|9
|Садитесь в поезд или на самолет и уезжайте в любой неизвестный вам город. Можно поехать в поисках приключений в одиночестве, чтобы завести интересные знакомства. А можно взять с собой друзей, и тогда вы сможете кардинально сменить место действия для своей вечеринки.
|10
|Приготовьте большой и вкусный торт. Заранее подберите подходящий рецепт, купите нужные продукты и займитесь готовкой накануне праздника. Пригласите поучаствовать в этом процессе друзей или домочадцев. В саму новогоднюю ночь дегустируйте лакомство и получайте удовольствие. Один раз в году позволить себе это точно можно!
|11
|Возьмите на себя роль бармена. Выберите несколько интересных рецептов коктейлей, купите шейкер, если у вас его нет, и все необходимые ингредиенты. Готовьте вкусные напитки для друзей и членов семьи, будет весело!
|12
|Отмечаете праздник дома? Создайте для вечеринки уникальные декорации. Купите подходящую атрибутику или создайте ее своими руками. Для эффектных фото можно использовать искусственный снег, мишуру, хлопушки с конфетти, бенгальские огни.
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Искусственный енот, сделанный своими руками
|13
|Если в вашем городе на Новый год выпал снег, или вы отмечаете праздник в горах, берите санки и идите кататься – лучше в большой компании. Если нет санок – не беда: их можно заменить картонкой, лыжами или сноубордами.
|14
|Сходите посмотреть на центральную елку и загадайте желание.
|15
|Составьте список достижений за прошедший год и напишите план на новый год: в следующем году можно будет посмотреть, какие из пунктов вам удалось выполнить.
Пусть этот праздник принесет вам то, что вы от него ожидаете!
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