Нет новогоднего настроения? 15 идей, как разнообразить праздники в Чехии

1 Устройте новогодний карнавал. Если вы встречаете Новый год с семьей, предложите домочадцам заранее продумать, в костюм какого персонажа они будут наряжаться. Если пригласить друзей, то можно организовать еще более масштабное действо с коктейлями и музыкой.

2 Не хочется подбирать вечерний наряд на Новый год? Тогда вам идеально подойдет «пижама-пати». Встречать Новый год в пижамах можно как с одним близким человеком, так и с небольшой компанией. Атмосфера на пижамной вечеринке должна быть домашней и уютной, чтобы гости не стеснялись своих пижам.

3 Отпразднуйте Новый год в ретро-стиле. Приготовьте традиционные новогодние блюда: салат оливье, под шубой, заливное и др. Водрузите на макушку елки огромную красную звезду. Вместо бокалов расставьте граненые стаканы. Можно экспериментировать в этом направлении и дальше.

4 Не хотите сидеть дома в новогоднюю ночь? Переоденьтесь в Деда Мороза или Санту и отправляйтесь по улицам дарить прохожим новогоднее настроение. Если в России вы вряд ли кого-то удивите, то в Чехии с вами наверняка захотят даже сфотографироваться. Вы обязательно найдете шумную компанию и будете в своем наряде в центре внимания.



Ангел, Николай Чудотворец и Чёрт (фото: mikulas-cert-andel.estranky.cz)

5 Поднимитесь на смотровую площадку или крышу дома, но не увлекайтесь в таком случае шампанским. Красивый вид на город и его вечерние огни создадут волшебную атмосферу для праздника.

6 Вы привыкли много выпивать в новогоднюю ночь, и на утро 1 января чувствуете себя неважно? Ради эксперимента откажитесь полностью от алкоголя и попробуйте развлечься на трезвую голову. Для этого заранее продумайте, чем вы будете заниматься, чтобы не заскучать. Пригласите на безалкогольную вечеринку единомышленников.

7 Сделайте новогодние подарки для близких и друзей своими руками. Пусть это будут какие-нибудь нехитрые, но приятные игрушки. Например, можно взять елочные шары и раскрасить или оклеить их бумагой так, чтобы они напоминали людей, которым вы собираетесь преподнести такой новогодний шарж.

8 Купите заранее билет на грандиозный новогодний бал в оперном театре. Если вы никогда не были на подобных мероприятиях, то впечатлений у вас хватит на весь последующий год. Нелишним будет взять несколько уроков по бальным танцам, чтобы восхитить присутствующих своей грацией.



Пирожные-олени (фото: smallglassplanet.blogspot.com )

9 Садитесь в поезд или на самолет и уезжайте в любой неизвестный вам город . Можно поехать в поисках приключений в одиночестве, чтобы завести интересные знакомства. А можно взять с собой друзей, и тогда вы сможете кардинально сменить место действия для своей вечеринки.

10 Приготовьте большой и вкусный торт . Заранее подберите подходящий рецепт, купите нужные продукты и займитесь готовкой накануне праздника. Пригласите поучаствовать в этом процессе друзей или домочадцев. В саму новогоднюю ночь дегустируйте лакомство и получайте удовольствие. Один раз в году позволить себе это точно можно!

11 Возьмите на себя роль бармена. Выберите несколько интересных рецептов коктейлей , купите шейкер, если у вас его нет, и все необходимые ингредиенты. Готовьте вкусные напитки для друзей и членов семьи, будет весело!

12 Отмечаете праздник дома? Создайте для вечеринки уникальные декорации. Купите подходящую атрибутику или создайте ее своими руками. Для эффектных фото можно использовать искусственный снег, мишуру, хлопушки с конфетти, бенгальские огни.

Искусственный енот, сделанный своими руками

13 Если в вашем городе на Новый год выпал снег, или вы отмечаете праздник в горах, берите санки и идите кататься – лучше в большой компании. Если нет санок – не беда: их можно заменить картонкой, лыжами или сноубордами

14 Сходите посмотреть на центральную елку и загадайте желание.