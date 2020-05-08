Владимир Поморцев: Обещание выполнено

Фотожурналист и блогер Владимир Поморцев, о работе которого в последние дни активно пишут чешские СМИ, поделился в фейсбуке результатами своего очередного расследования. Еще одна маленькая тайна раскрыта.

Начало это трагической истории больше похоже на анекдот. Вечером 1 мая 1945 года в оккупированной нацистами Праге группа советских партизан на конспиративной квартире отмечала праздник Первомая. Основательно наотмечавшись, молодые люди решили, что теперь им пренепременно нужно сфотографироваться на память. И отправились всей толпой по улицам оккупированного нацистами города искать фотоателье. К неописуемому ужасу хозяина конспиративной квартиры. Как говорят в таких случаях, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.

Однако все обошлось. Сделанная тем вечером групповая фотография сохранилась у хозяина конспиративной квартиры Владимира Путика. Молодой человек с гитарой по центру — комиссар партизанского отряда «Красная Либень» (Rudá Libeň) Ленька Коч. Насупившийся молодой человек справа — партизан Евгений Пушенко. Он похоронен сегодня на Ольшанском кладбище под неправильной фамилией Пученко.

Евгений Пушенко погиб ровно 75 лет тому назад в возрасте всего около 19 лет. В первой половине дня 7 мая 1945 года он был убит прямым попаданием пули при попытке подорвать железную дорогу в пражском районе Либень. За последние месяцы мне удалось досконально реконструировать обстоятельства его гибели. Так что сегодня можно утверждать, что это второй после легендарного лейтенанта Гончаренко советский гражданин, гибель которого непосредственно в Праге и именно в уличных боях в мае 1945 года подтверждается документально.

Фотография советского партизана Евгения Пушенко на его могиле на Ольшанском кладбище в Праге. Источник: facebook.com/pomortzefff

Судя по всему, на момент смерти Евгений Пушенко не был красноармейцем. Родился он в 1926 году в городе Николаеве и, вероятнее всего, был вывезен нацистами на принудительные работы с оккупированной территории Украины еще несовершеннолетним. 20 апреля 1945 года ему удалось бежать в составе группы интернированных советских граждан, когда их зачем-то доставили под конвоем в Прагу. Именно они запечатлены на групповой фотографии.

Кроме Евгения Пушенко и упомянутого выше Леонида Коча, на фото изображены Виктор Харламов, Александр Ермаков, Николай Шепель, Виктор Моцык, Валентин Абраменко, Виктор Питик и Анатолий Мандрул (имена троих неизвестны). К этому моменту все они уже были членами партизанского отряда «Красная Либень», насчитывавшем около семидесяти человек. Командиром отряда стал сын чехословацкого легионера и русской эмигрантки Владимир Путик. Именно у него на квартире пряталась вся компания. Именно из его квартиры молодые люди отправились в рискованное первомайское путешествие по улицам оккупированного нацистами города в поисках фотоателье.

Когда началось Пражское восстание, партизанский отряд был подчинен военной комендатуре «Йозеф» и принимал участие в уличных боях в районе Либеньского моста. 7 мая 1945 года отряд получил приказ подорвать железнодорожное полотно Высочаны — Жижков и захватить немецкий бронепоезд. Первыми на дело пошла группа советских партизан.

Они поднялись на железнодорожную насыпь со стороны улицы Котласка (Kotlaska) в пражском районе Либень. Евгений Пушенко был убит прямым попаданием пули в лицо, когда пытался заложить взрывчатку. Его тело скатилось с насыпи вниз. Партизан Виктор Харламов в этой же перестрелке получил многочисленные ранения и был доставлен в больницу Буловка. Труп Евгения Пушенко перенесли в близлежащий костел святого Войтеха. Немецкий бронепоезд был захвачен восставшими вечером того же дня. Остальные советские партизаны продолжали воевать до прихода в город Красной армии.

Евгения Пушенко похоронили 13 мая 1945 года в братской могиле участников Пражского восстания на Либеньском кладбище. Похоронная процессия следовала через весь район от здания гимнастического клуба «Сокол». 25 апреля 1947 года его останки перенесли на Ольшанское кладбище. Сегодня советский партизан Евгений Пушенко похоронен в могиле № 369 на территории советского мемориала под неправильной фамилией Пученко и неправильными инициалами. Неподалеку от места его гибели установлен памятный знак.

Я уже рассказывал про этот памятный знак, который я случайно обнаружил зимой прошлого года в кустах на территории детского сада на улице Котласка в пражском районе Либень. Тогда же я обещал разобраться с обстоятельствами гибели партизана Пушенко. Обещание выполнено.

Источник: facebook-аккаунт Владимира Поморцева