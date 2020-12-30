Итоги года от Владимира Поморцева: не только Ольшанское кладбище

Фотожурналист и блогер Владимир Поморцев подвел в фейсбуке итоги своей работы в 2020 году. «Хотя со стороны может показаться, что я израсходовал весь год исключительно на советский мемориал на Ольшанском кладбище, на самом деле список получается чуть длиннее и слегка разнообразнее», — пишет он, приводя перечень из 10 развернутых пунктов.

Фото: Владимир Поморцев

Вряд ли за оставшиеся часы уходящего года я успею принести ещё какую-то существенную пользу человечеству, поэтому можно подводить итоги. Хотя со стороны может показаться, что я израсходовал весь год исключительно на советский мемориал на Ольшанском кладбище, на самом деле список получается чуть длиннее и слегка разнообразнее.

Во-первых, при моем скромном участии могила русского эмигранта Николая Васильевича Ластовецкого, погибшего в мае 1945 года во время Пражского восстания, получила официальный статус воинского захоронения. Теперь это единственная могила эмигрантского некрополя на Ольшанском кладбище, которую невозможно снести, даже если родственники перестанут за нее платить. Подробности здесь.

В-вторых, мне удалось разыскать важнейшее захоронение власовцев на территории Праги. Братская могила солдат Русской освободительной армии, погибших в уличных боях во время Пражского восстания, изначально находилась перед пражской тюрьмой Панкрац, но бесследно исчезла после войны. Захоронение считалось утраченным. Оказалось, что останки власовцев перезахоронили на Ольшанском кладбище буквально в паре метров от могил красноармейцев. Теперь эта братская могила власовцев официально зарегистрирована в чешском реестре воинских захоронений. Почитать можно здесь и здесь.

В-третьих, после нескольких лет безрезультатных поисков мне удалось обнаружить сразу двух красноармейцев, погибших непосредственно при освобождении Праги и непосредственно в городе. Раньше достоверно было известно только об одном погибшем красноармейце. Теперь к легендарному лейтенанту Гончаренко добавились красноармеец Иван Пустынник и партизан Евгений Пушенко. Правда, первый погиб 9 мая 1945 года под гусеницами советского танка, а второй погиб ещё до прихода в город Красной армии во время Пражского восстания и при этом не был красноармейцем. История гибели красноармейца Ивана Пустынника изложена здесь.

История гибели партизана Евгения Пушенко изложена здесь.

В-четвертых, при моем скромном участии удалось установить точную дату рождения и место рождения легендарного лейтенанта Ивана Гончаренко, танк которого первым вошел в Прагу 9 мая 1945 года. Оказалось, что он родился 20 мая 1920 года в селе Знаменское Колпенской волости Малоархангельского уезда Орловской губернии. Сегодня это Колпнянский район Орловской области на территории России, хотя во многих публикациях ошибочно утверждается, что лейтенант Гончаренко родился в селе Сушилино на территории Украины. Подробности изложены здесь.

В-пятых, на кладбище в пражском районе Вршовице мне удалось отыскать могилу неизвестного красноармейца, похороненного там 21 мая 1945 года. Могиле возвращен статус воинского захоронения. В ближайшее время планируется установить там надгробный памятник. Подробности тут.

В-шестых, несмотря на эпидемию, прочитал девять публичных лекций. Спасибо всем, кто в течение года приходил послушать меня. Надеюсь, вы полезно провели время и заодно посильным образом поддержали мои исследования. Пока лекции приостановлены, однако они возобновятся, как только эпидемическая ситуация позволит это сделать. Следите за анонсами.

В-седьмых, вынужденно занялся спасением уникальных фресок Успенской церкви на Ольшанском кладбище, хотя изначально планировал просто написать книжку об этом важнейшем памятнике русского зарубежья. Фрески неожиданно начали осыпаться с катастрофической скоростью. Основные мероприятия по спасению фресок придутся, вероятно, на следующий год. Пока подготовил подробное описание проблемы и поставил в известность все ответственные инстанции.

Два ежемесячных отчета о ситуации вокруг Успенской церкви (1, 2).

В-восьмых, весь год старательно писал посты для своего нового паблика Пражский следопыт, распутывая малоизученные сюжеты на перекрестках русской и чешской истории. Надеюсь, интересно было не только мне самому. В качестве примера одного из самых удивительных открытий уходящего года приведу историю о происхождении хрустального паникадила в церкви святого Николая на Староместской площади. Пражские гиды уже не первое десятилетие рассказывают туристам, что роскошную люстру якобы подарил храму русский царь. Однако данное утверждение не находит документальных подтверждений.

В-девятых, действительно, почти весь год принимал участие в судьбе советского мемориала на Ольшанском кладбище. Сначала полностью завершил перепроверку биографических данных всех похороненных там красноармейцев. В общей сложности я занимался этим вопросом последние десять лет, однако основной объем работы пришелся на первые месяцы уходящего года. Мне даже пришлось уйти в феврале на месяц в отпуск, чтобы закончить работу. Результатом стал новый поименный список красноармейцев, похороненных на Ольшанском кладбище.

В процессе работы удалось выявить сотни фактических ошибок на могилах отдельных красноармейцев. Десятки красноармейцев были похоронены, как оказалось, под неправильными фамилиями. Несколько человек вообще не имели обозначенной могилы. Все выявленные ошибки я собрал в многостраничный перечень предлагаемых исправлений, которые необходимо внести на отдельные обелиски. После проверки моего перечня сотрудниками чешского представительства Министерства обороны России, началась замена всех надписей на могилах красноармейцев на Ольшанском кладбище, чтобы разом исправить все ошибки. Количество обнаруженных и исправленных ошибок наглядно показано на этой схеме.

Установка новых табличек на могилах красноармейцев на Ольшанском кладбище велась чешским представительством Министерства обороны России и финансировалась из российского бюджета. Я безвозмездно помогал этой работе, чтобы исключить появление новых ошибок на этапе производства табличек. Каждую из 434 табличек я верстал сам и отправлял в производство уже в готовом виде. Осенью новые таблички с правильными именами были установлены на могилах всех красноармейцев на Ольшанском кладбище. Вот как это происходило.

Параллельно я проанализировал весь объем данных, полученных по итогам исследования захоронений красноармейцев на Ольшанском кладбище, и представил их в виде очень наглядной инфографики. Наибольший ажиотаж вызвал анализ причин смерти пражских красноармейцев.

Обнародование результатов исследования советского мемориала на Ольшанском кладбище сопровождалось большим количеством публикаций в российской и чешской прессе. Самая подробная публикация на русском языке вышла в «Новой газете».

Если вам больше нравится слушать, здесь мой подробный доклад на международном фестивале «Все грани памяти».

Публикация результатов исследования сопровождалась также некоторым количеством скандалов, особенно после того, как мэр Праги Зденек Гржиб не вполне корректно процитировал меня в прямом эфире чешского телевидения. Здесь я попытался сформулировать свое персональное отношение к избыточному шуму вокруг моей персоны.

Если попытаться сформулировать девятый пункт покороче, можно сказать, что в уходящем году мне удалось завершить многолетнее исследование захоронений советского мемориала на Ольшанском кладбище, по результатам которого была проведена полная замена всех надписей на могилах красноармейцев и исправлены сотни фактических ошибок. Десятки красноармейцев впервые после войны получили могилу, подписанную их настоящим именем. Родственники десятков погибших впервые после войны получили возможность узнать, где похоронены их родные.

В-десятых, моим самым популярным текстом уходящего года стал пост о знаменитом пражском памятнике целующимся солдатам. Если вы его случайно пропустили, можно наверстать упущенное и прочитать.

Кажется, перечислил всё существенное. Надеюсь, в наступающем году снова получится принести немного пользы человечеству. Особенно если следующий год будет не таким турбулентным как уходящий.

Источник: facebook