Встречайте рубрику "Дизайн&Интерьер"

Партнеры рубрики: „Vše pro interiér - APOLO“ s.r.o., „Sapeli Unlimited“ s.r.o.

Ведущая рубрики: Альфия Палкович, представитель Sapeli для русскоязычного населения, Прага ([email protected])

Instagram: @doors_apolo, @sapeli_unlimited

Foto: Sapeli

Порой каждому из нас хочется побывать в кругосветном путешествии и не только для того, чтобы проникнуться культурой и обычаями других стран. Интересно просто увидеть, как живут иностранцы, какие предпочтения имеют в интерьeре, какими вещами себя окружают, какие дизайнерские лайфхаки используют.

И необязательно для этого ждать, пока откроются границы.

Для наших читателей мы начинаем новую рубрику „Интерьер&Дизайн“. В ней мы будем рассказывать о европейском стиле в интерьере: его особенностях и характерных чертах. Узнаем отличия в предпочтениях чехов и нас, выходцев из России и бывших советских республик.

Будем знакомить Вас с русскоязычными дизайнерами и архитекторами, которые живут и работают в Чехии и по всей Европе. Откроем для вас мир Sapeli - лучших чешских дверей со столетней историей. На примере наших конкретных проектов будем Вас знакомить с нашими партнерами, новинками и модными трендами в интерьере дизайна не только в Праге, но и по всей Чешской Республике. Присоединяйтесь, будет интересно!

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