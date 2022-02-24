Простота и лаконичность в чешских интерьерах

Партнеры рубрики: „Vše pro interiér - APOLO“ s.r.o., „Sapeli Unlimited“ s.r.o.

Ведущая рубрики: Альфия Палкович, представитель Sapeli для русскоязычного населения, Прага ([email protected])

Instagram: @doors_apolo, @sapeli_unlimited

Foto: Sapeli

Чешские интерьеры максимально простые и лаконичные. Практически все предметы, которые находятся в квартире, имеют свое функциональное значение, а не лежат там для красоты. Чехи стараются окружать себя сдержанным и удобным пространством, в котором можно комфортно жить и не тратить время на выполнение рутинных домашних дел. В интерьере доминируют прямые линии, простые формы и гладкие ровные поверхности. Все некрасивые детали, как трубы, провода тщательно замаскированы.

Правильно выбранные двери также поддерживают концепцию лаконичного интерьера - это модели с простым дизайном без стеклянных или витражных вставок, в чистой поверхности с фурнитурой спокойного исполнения.

Приблизиться к такому дизайну в интерьере можно с помощью различных направлений, основные из которых это минимализм и скандинавский стиль. О них мы расскажем в следующих наших выпусках.

Совет от дизайнера интерьеров Натальи Кудиновой, Прага

(www.makeyourhome.eu, @nk_id):

„При создании такого интерьера главную роль играет практичность, простые формы, чистые линии в дизайне, достаточно сдержанное сочетание цветов и материалов у основных компонентов интерьера.

Стены и пол являются самыми крупными составляющими помещений, и в этом случае они служат нейтральным фоном. Чаще всего при оформлении стен используется покраска, напольные покрытия - инженерная доска из натурального дерева, ламинат или винил с декором дерева, камня.

Поскольку двери занимают тоже достаточно большую площадь, нельзя забывать о том, что они также являются важной частью интерьера с точки зрения целостности его восприятия. В нашем случае стоит обратить внимание на модели дверей, которые не будут притягивать к себе избыточное внимание. Лучше всего выбрать двери лаконичного дизайна и нейтрального цвета (белый, серый, бежевый, серо-бежевый).

Одним из прекрасных образцов таких дверей является модель Elegant от чешского производителя высококачественных дверей Sapeli. Это двери с плоскими наличниками, соединяющимися под углом 90°, петлями скрытой установки и магнитными замками. Казалось бы, простой дизайн, но в сочетании с элегантными наличниками и фурнитурой будет радовать вас долгие годы, останется при этом современным и через 5, и через 15 лет.

Акценты в таких интерьерах в основном приходятся на замысловатые светильники и/или аксессуары (картины, зеркала, фотографии, декоративные подушки, оконные декорации).“