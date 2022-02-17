Новые тенденции в дизайне

Партнеры рубрики: „Vše pro interiér - APOLO“ s.r.o., „Sapeli Unlimited“ s.r.o.

Ведущая рубрики: Альфия Палкович, представитель Sapeli для русскоязычного населения, Прага ([email protected]_unlimited.com)

Instagram: @doors_apolo, @sapeli_unlimited

Foto: Sapeli

В последнее время на идеальный конечный дизайн интерьера сильное влияние оказывает тенденция неограниченной индивидуализации в сочетании с материалами премиум-класса. Все чаще заказчики стали более требовательные, да и сами архитекторы и дизайнеры требуют уникальных решений. Поэтому, это все сильно отражается на дизайне дверей.

В проектах все чаще требуется не только гармония и соблюдение стиля со всеми элементами интерьера, как полы, отделка стен, а также использование экзотических материалов, таких как шпон Bocote, Coсobolo, Zebrano, Makassar - а с этим справится не каждый производитель.

Ответом на эти ожидания является концепция продаж и производства SAPELI Unlimited, платформа, которая позволяет связать пожелания клиентов, креативность и идеи дизайнеров с технологическим совершенством ведущей чешской компании. Это одно из лучших решений на рынке, позволяющее следовать последним тенденциям на рынке и предлагающее широкий ассортимент материалов премиум-класса, подходящих для индивидуализации конечного дизайна.

SAPELI Unlimited предлагает большой ассортимент выбора поверхностей. Поиграться с цветами и оттенками c бархатистой поверхностью, высокой прочностью и безупречным внешним видом поможет шкала RAL и шкала NCS. Помимо цветов, платформа работает с натуральным шпоном с широким выбором вариантов отделки поверхности. Вы можете выбрать между покраской, травлением или подчеркиванием структуры шпона модным методом процарапывания. В последние годы растет популярность обработки поверхностей с применением натуральных масел, поддерживающих естественный вид и рисунок шпона. Кроме бесцветного масла могут использоваться различные пигменты, позволяющие подобрать нужный оттенок или цвет по запросу. Натуральный шпон, как неповторимый материал, делает каждое изделие оригинальным произведением искусства с естественным оттенком природы.

Клиенты, архитекторы и дизайнеры могут ознакомиться со всеми возможностями платформы, новыми тенденциями и материалами в одноименном шоуруме премиум-класса Sapeli Unlimited в здании Butterfly в пражском Карлине.