Стиль минимализм в интерьере

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Ведущая рубрики: Альфия Палкович, представитель Sapeli для русскоязычного населения, Прага ([email protected])

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Foto: Sapeli

Стиль Минимализм

Помните, мы говорили про простой и лаконичный дизайн, который так любят в Европе? Рассмотрим подробнее подходящий к нему стиль минимализм.

Впервые о минимализме заговорили в середине 60х годов. Очень большое влияние на формирование стиля оказали традиции японского дизайна и творчество немецкого архитектора первой половины 20 века Людвига Мис ван дер Роэ, который строил под девизом: „меньше - значит лучше“. Из интерьера стали изгоняться все предметы, которые не несли в себе конкретной функциональной нагрузки. Такой дизайн обеспечивает пространство скромностью и уютом.

Современный минимализм больше про образ жизни: отказ от лишнего в пользу достаточного. Добавляются декоративные элементы, цветовые акценты, текстиль. Благодаря этому помещение становится менее строгим, больше отражает интересы и увлечения человека, который в нем живет.

Насколько сложно воплотить такой стиль в реальности или, хотя бы, приблизиться к нему?

За советом мы обратились к архитектору Алексею Брютову, Прага

(Alex Brut Design Studio, www.de-brut.com)

„Когда вокруг человека очень много информации и визуального шума, то ему может помочь интерьер в стиле минимализм. Этот стиль не новый, но сегодня он набирает большую популярность. Что значит минимализм в интерьере? Давайте пройдемся по основным деталям.

Самое важное в этом стиле - сохранение одних линий и цветов на поверхностях, это совсем не значит, что цвет должен быть серый или белый, цвет может быть и ярким, но одним в сочетании с белыми и серыми тонами.

Второй момент-это соблюдение правила одной плоскости: если это шкаф или двери, то они визуально должны быть в одной плоскости. Например, двери скрытого монтажа, можно сказать, создавались под минимализм. Но как дизайнер хочу сказать, что их нужно планировать в самом начале ремонтных работ, об этом более подробно вам расскажут в Sapeli.

Следующее важное правило в минимализме: соблюдение одинаковых форм в мебели и декоре интерьера. Например, ручки у кухни и шкафов и другой мебели должны быть везде одинаковы. Минимализм - это не значит полное отсутствие выступающих элементов, минимализм - это повторение формы.

Как дизайнер интерьеров хочу Вас предупредить: многие думают, что минимализм это что-то очень простое и доступное в реализации интерьера, а на самом деле наоборот. Подобрать все в одном цвете, формах и линиях, будет большой вызов как в поиске, так и с точки зрения финансов. В этом вам поможет только опытный дизайнер интерьера“.