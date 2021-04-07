Культурная среда: почему вам нужно увидеть Пражскую Лорету

Сегодня в рубрике «Культурная среда» рассказываем про Пражскую Лорету — паломническое место 17-18 веков, объект культурного наследия ЮНЕСКО и важную туристическую достопримечательность Праги.

На фото выше: Пражская Лорета

Святая Хижина

Название этого комплекса происходит от Итальянского «Лорето». Лорето — Это город в Италии, который знаменит храмом Благовещения Девы Марии. С храмом связана интересная история: он построен вокруг аутентичного дома из Назарета, где жила семья Иисуса. Именно в этом доме, согласно Библии, получила Благовещение от Архангела Гавриила Дева Мария, и сюда после бегства в Египет вернулась семья плотника Иосифа. То есть именно здесь, по библейской версии, жил Иисус.

Как дом оказался в Италии? Во времена Крестовых походов дом в Назарете был разобран, и в конце 13 века перевезен в Европу как важная реликвия. Так город Лорето стал местом паломничества. Внутри Святой Хижины поместили статую Божией Матери с младенцем Иисусом на руках, выполненную из кедрового дерева. В конце 15 века возникла идея вокруг назаретского дома построить храм. А после копии этого храма — Лореты — появились по всей Европе. Пражская Лорета — самая точная копия храма и главное место барочных паломничеств 17 века.

Сантуарий Дома Пресвятой Богородицы, Лорето, Италия

Из истории пражской Лореты

Строительство началось на деньги Бенины Катарины Лобковиц в 1626 году. Она заказала венскому архитектору итальянцу Джованни Баптиста Орси копию знаменитой Santa Сasa. Орси несколько месяцев провел в Лорето, полностью скопировал панели знаменитой «мраморной шкатулки» — места, где в оригинальной версии располагается Хижина. Только в Праге эти панели сделаны не из мрамора, а из песчаника.

«Святая Хижина» Праги была освящена на Благовещение, 25 марта 1631 года. Комплекс паломнических часовен вокруг уже строили позже архитекторы, семья Динценхоферов. Что самое главное — для верующих. В Хижине есть одна деревянная балка истинного дома Девы Марии и Иисуса из Назарета — как знак высокого статуса Пражской Лореты.

Пражская Святая Хижина. Источник: tisamsebegid.ru

Часовня Франциска Ассизского и оригинал картины Петра Брандла (1688-1735) в алтаре

Смотрители и покровители Лореты — монахи капуцины — часть францисканского монашеского ордена. Часовня Святого Франциска Ассизского — одна из самых важных в Пражской Лорете. Центральная часть украшения алтаря — овальный образ «Стигматы Святого Франциска» — картина художника Питера Брандла, звезды живописи чешского барокко.

Оригинал работы Петра Брандла и сегодня находится здесь. На картине Франциск и шестикрылый Серафим — оповещающие о чуде.

Необычные Мощи святых

Одним из ценных даров Лорете от паломников всегда были мощи святых. В пражской Лорете останков святых много, есть два практически полных скелета. Выставлены они достаточно необычно. Скелеты испанских святых Фелициуса и Марции наряжены в барочные одежды, лица восстановлены из воска, парики — из натуральных волос. И стоят мощи святых в шкафах-витринах в полный рост. В главном алтаре храма Рожденья Иисуса лоретанского комплекса.

Дароносица «Пражское Солнце» и 6222 бриллианта

Кроме Священной Хижины, паломнических часовен Лореты и небольшого храма, в который разрослась одна из часовен, в Пражской Лорете есть собственная сокровищница. Построена она была в 1962 году.

В экспозиции собраны самые ценные дары верующих. В том числе здесь выставлена знаменитая Дароносица «Пражское солнце» — шедевр ювелирного искусства конца 17 века. Дароносица — несет дар Евхаристии: тело Христа, кусочек хлеба, у католиков оплатку, место для оплатки в центре.

Изготовлена Дароносица из серебра, покрытого толстым слоем позолоты. 6222 бриллианта различной цветности и величины украшают «Пражское солнце». Считается, что дизайн Дароносицы сделал знаменитый венский архитектор Иоганн Бернард Фишер вон Эрлах, а изготовила её ювелирная мастерская Иоганна Кинишбауэра и Матиаша Штенгера. Заказчицей ювелирного шедевра была Людмила Ева Франтишка из Коловрат.

Пражская Лорета сегодня

На время пандемии комплекс закрыт для посещения, но мы надеемся, что совсем скоро Лорета откроет свои двери для всех желащих увидеть это место и его шедевры. Актуальную информацию о графике работы можно найти на сайте или в социальных сетях Пражской Лореты.

Автор: Галина Наумчик, журналист, арт-критик, автор искусствоведческих и исторических экскурсий, лицензированный гид-экскурсовод.

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