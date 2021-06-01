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Городские легенды Праги: призрак Белой дамы в замке Забеглице

Городские легенды Праги: призрак Белой дамы в замке Забеглице

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Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог «Прага. Город, который я люблю». Сегодня я расскажу о небольшом замке в Праге, в котором когда-то был собственный призрак.
Фото: zabehlicky-zamek.cz
Городские легенды Праги: призрак Белой дамы в замке Забеглице

Белая дама – кто она?

Легенды о призраке, известном как Белая дама или Белая женщина, распространены по всей Европе. Их можно услышать и в Чехии. В городе Чески-Крумлов, если верить легендам, в облике Белой дамы людям являлась Перхта из рода Рожмберков, которая, к своему же несчастью, вышла замуж за Яна Лихтенштейна — он долгие годы издевался над ней. Перед смертью он попросил у жены прощения, но та отказалась его простить, и тогда умирающий муж проклял ее: столетиями Перхта являлась как собственным потомкам, так и обычным жителям города.

Своя Белая Дама есть и в Бухлове, что в южной Моравии, и в знаменитом Карлштейне, построенном неподалеку от Праги императором Карлом IV, и на руинах Точницкого замка в Среднечешском крае, где она охраняет клад. Еще одна — в Либице, где, говорят, в этом облике является сама легендарная княгиня Либуше, супруга не менее легендарного Пржемысла, основателя династии чешских князей и королей. Но все это далеко от Праги. А ведь когда-то Белую даму можно было встретить гораздо ближе к чешской столице.

История Забеглицкого замка

В 1922 году в состав Праги вошел район Забеглице. Здесь еще в XIV веке стояла крепость, принадлежащая епископам Литомышля. Во время гуситских войн литомышльская епархия прекратила свое существование, и владельцем крепости стал магистрат пражского Старого Места. Потом крепость несколько раз сменила хозяев, пока в 1663 году ее не купил герцог Юлий Генрих Саксен-Лауэнбургский.

Герцог служит Священной Римской империи. Он был воином и сражался на стороне империи в битве на Белой горе, которая произошла рядом с Прагой в 1620 году. Позже во время Тридцатилетней войны он служил под знаменами знаменитого полководца Альбрехта Валленштейна. Затем с военной стези Юлий Генрих Саксен-Лауэнбургский перешел на дипломатическую и на старости лет перебрался в Чехию.

Спустя два года после приобретения крепости герцог умер. Возможно, незадолго до смерти он велел перестроить старое здание, а может, это сделал кто-то из тех, кто владел бывшей крепостью литомышльских епископов после него.

Как бы то ни было, здание реконструировали. Из крепости в готическом стиле, предназначенной для обороны от врагов, оно превратилось в небольшой жилой замок.

Но владельцы у него часто менялись. В 1841 году земли на территории нынешнего Забеглице приобрело семейство Корб-Вайденхаймов. Новые владельцы серьезно задумались о радикальной перестройке замка.

И тут как раз подвернулся повод. В 1885 году в замке случился большой пожар, и здание серьезно пострадало. Людвик Корб-Вайденхайм заказал его восстановление. Вскоре на месте закопченных развалин появился трехэтажный замок в стиле неоренессанс. Сегодня мы видим его примерно таким же, каким он был сто тридцать с лишним лет назад.

Но и Корб-Вайденхаймы продали замок – его купил землевладелец Вацлав Черны. Его семья долго владела зданием, пока его после Второй мировой войны не национализировали. В социалистической Чехословакии стену замкового сада снесли, чтобы открыть в сад свободный доступ. После Бархатной революции Забеглицкий замок вернули предыдущим владельцам. Сегодня в нем можно арендовать помещение под офис.

Замок Забеглице

Белая дама в Забеглицком замке

Обещал про призраков, но закончил офисами в аренду? Срочно исправляюсь.

Сегодня никто уже точно не скажет, какая семья владела замком, когда в нем впервые увидели Белую даму. Даже точно неизвестно, с какими целями она там появлялась. Но, скорее всего, она серьезно досаждала хозяевам – говорят, они очень хотели ее изгнать. Но никто не знал, как это сделать.

От призрака удалось избавиться случайно. Неподалеку от замка находится костел Рождества Девы Марии, история которого восходит к XII столетию. Однажды на его башне установили новые колокола. Они звонили гораздо громче, чем те, что были в костеле раньше. Теперь их звон доносился до замка. И Белая Дама, не выдержав громких звуков, покинула эти края. По крайней мере, арендаторов офисов она не беспокоит.

 

Больше моих впечатлений от Праги и других чешских городов вы найдете на моем канале на Яндекс.Дзен «Прага. Город, который я люблю».

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Темы
Чехия Прага история культура замок памятник
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