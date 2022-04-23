Шоу Magická fontána 2022 в Праге

Спектакль «Волшебный фонтан» (Magická fontána 2022) сочетает в себе современные технологические эффекты с монументальной работой чешского гения Франтишека Кржижика. Потрясающее часовое цирковое представление огненных акробатов, танцоров света и живых музыкантов.

Совершите путешествие во времени и узнайте историю зарождения человечества и его развития до промышленной революции 19 века.

Фонтан Кржижика снова оживает благодаря зрелищному шоу, организованному группой Pyroterra.

Великолепное культурное представление под открытым небом сочетает в себе новый цирк и современные технологические эффекты с монументальной работой чешского изобретателя Франтишека Кржижика.

Зрителей ждут естественная комбинация огня и воды, а также зажигательные выступления танцоров света и огненных акробатов. Атмосфера вовлекает зрителей в историю, в которой они ощущают разрушительную силу древней стихии огня и живительную энергию электричества и света. Спектакль «Волшебный фонтан» возвращает «Фонтан Кржижика» на культурную сцену с целью стать одним из ведущих спектаклей в мире.

Кржижиковы фонтаны — комплекс поющих фонтанов, расположенных на территории Пражского выставочного центра. Названы в честь главного инженера Франтишека Кржижика. Были построены к открытию Первой Чешской индустриальной выставки династии Габсбургов в 1891 году.