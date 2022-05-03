​В возрасте 102 лет в Чехии умерла искусствовед, коллекционер и меценат Меда Младкова. Она скончалась от проблем со здоровьем, связанных с преклонным возрастом.

Об этом во вторник сообщил в пресс-релизе Фонд Яна и Меды Младковых и музей Кампа, который основала Младкова.

«Эта новость действительно ранит… Сегодня нас покинула одна из самых важных женщин в нашей современной истории, неординарная личность, а также мой близкий друг — госпожа Меда Младкова», — написал в Facebook Иржи Поспишил, председатель правления музея Кампа.

Младкова в преклонном возрасте сломала бедро. С тех пор ей было трудно передвигаться и жить в своей квартире в Кампе, где, по словам Поспишила, она и умерла. «Ее уход — большая потеря для всех нас», — добавил Поспишил.

Меда Младкова родилась 8 сентября 1919 года в Закупах на севере Богемии. С 1948 года была в эмиграции. Всю свою жизнь за границей, сначала в Швейцарии, потом во Франции и, наконец, в США, она помогала соотечественникам.

С 1955 по 1960 год изучала историю искусств в Париже. Во французской столице она познакомилась с художником чешского происхождения Франтишеком Купкой, работы которого начала интенсивно коллекционировать.

В 60-х годах она начала посещать Чехословакию. Она открыла для себя современное искусство за железным занавесом и решила помочь местным художникам. Она также купила ряд картин этих художников сама. После смерти мужа в августе 1989 года Младкова передала всю коллекцию Праге по его просьбе.

После революции она выбрала для себя полуразрушенное здание Owl Mills, которое отремонтировала с помощью созданного фонда. Прага приобрела здание будущего музея у государства в 1997 году, а Младкова арендовала его у города на 99 лет.

Коллекция содержит более 220 картин и рисунков Франтишека Купки, 16 скульптур Отто Гутфройнда и более 1000 работ чешских и словацких художников с 1965 по 1985 год. его смерть в 2002 году.

«Всю свою жизнь она верила в идею «Выживет культура, выживет нация», и эта идея останется после нее. Спасибо за все», — сказал Поспишил.

Источник: novinky.cz