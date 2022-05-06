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Komparz: как начать сниматься в кино

Komparz: как начать сниматься в кино

anastasiia_kn 277
Стать актером массовых сцен или статистом (чеш. komparzista, анг. extras, background actors), т.е. актёром второго плана, может каждый. Нужно лишь узнать особенности этой работы и поиска вакансий.
Komparz: как начать сниматься в кино

Как известно, Чехия очень популярна в мировой киноиндустрии благодаря низким производственным затратам и потрясающей архитектуре с красочными ландшафтами, позволяющими на их фоне воспроизводить множество реальностей: исторические события различных эпох, фантастические повести и европейскую современность. В стране регулярно проходят съёмки как лаконичных реклам известных брендов, артхаусных фильмов, так и полнометражных картин с многомилионными бюджетами. 

Для всех любителей чешской и мировой киноиндустрии, а также для желающих оказаться по ту сторону экрана вместе со знаменитыми актёрами, насладиться съёмочным процессом, прославиться или просто подработать в свободное время в Чехии есть все возможности и необъятные перспективы. 

Стать актером массовых сцен или статистом (чеш. komparzista, анг. extras, background actors), т.е. актёром второго плана, может каждый. Нужно лишь узнать особенности этой работы и поиска вакансий. В настоящее время в Чехии работает несколько десятков komparz-агентств, ежедневно ищущих новые лица для разнообразных проектов.

 

Как это работает?

— Ознакомиться с вакансиями для съёмок можно на официальных сайтах агентств, в специализированных группах на сайте Facebook или с помощью регулярных рассылок. 

— В каждом объявлении обычно указывается необходимый типаж (возраст, телосложение, цвет волос и т.д.), дата съёмки, оплата и другие условия. После этого желающие отправляют свои заявки с фото и описанием (резюме) официальному представителю агентства. Стоит отдельно отметить, что типажи требуются самые разнообразные – от резвого полуторагодовалого кудрявого малыша до седовласой пани почтенного возраста. Поэтому для желающих сняться в кино возможность есть всегда, главное – внимательно изучать предложения.

— При отправке своих данных важно быть честным и указывать истинные показатели роста, веса и, например, наличия татуировок. Это поможет максимально облегчить работу представителям агентства, а вам – сэкономить время.

— В случае предварительного утверждения организаторы проводят заочный или очный кастинг. Здесь всё зависит от важности роли. С массовкой процесс происходит достаточно быстро, однако, на второстепенные роли и роли с репликами отбор проходит более серьёзный.

— С утверждённым актёром подписывается договор. Стоит внимательно с ним ознакомиться, ведь сфера киноиндустрии достаточно специфична. Важную роль в договоре играют пункты о неразглашении информации о съёмках и запрете публиковать фото и видео с них. 

— Если участник съёмок даёт своё согласие на внесение его в базу данных агентства, то на необходимые роли в массовке организаторы его могут приглашать уже напрямую. 

Перед съёмками необходимо подготовиться и узнать, куда, во сколько и в каком виде приходить, что с собой брать, сколько часов будет длиться рабочий день, будет ли обеспечено питание и трансфер до места и обратно (в случае загородных сьёмок) и тому подобное. Ко всему процессу необходимо подходить ответственно. Если какие-то пункты из требований вам категорически не подходят, не стоит соглашаться, чтобы не испортить съёмочную атмосферу себе и окружающим.

Подготовка, ожидание и сами съёмки занимают очень много времени, поэтому перед тем, как отправиться покорять зрителей, необходимо настроиться на то, что это достаточно энергозатратный и изнурительный процесс.

 

Сколько зарабатывают актёры массовки и второго плана?

Гонорары обычно начисляются за съёмочный день. Стоимость варьируется в зависимости от бюджета проекта и условий съёмки. Массовка получает от 600-1000 крон, актёры второго плана – от 2.000 – 3.000 крон и выше до нескольких десятков тысяч. 

Желающим иметь регулярный высокий доход, позволяющий обеспечить себе жизнь, возможно, данная сфера вряд ли подойдёт по объективному ряду причин: прежде всего, высока вероятность эмоционального выгорания, нет определённого плана работы и предложений, весьма нелёгкие условия съёмочного процесса. Однако в качестве подработки такая деятельность может оказаться по душе студентам, пенсионерам, экспериментаторам и людям со свободным графиком. 

 

Некоторые агентства и тематические группы

 

Агентства:

Cinema Casting 

ExstraFilms 

Genesy 

Talent Management 

Casting Barrandov

Jam Casting Agency

Casting Soňa Ticháčková 

 

Группы на Facebook:

Komparz, castingové agentury, nejen pro začínající

Komparz,Casting,Film,TV,Media

KOMPARZ 2022

Komparz ČR

Komparz Praha


 

Некоторые примеры объявлений на чешских ресурсах (пер. с чеш.):

— «Для съёмок в сериале ищем мужчин и женщин 20-50 лет на роли медперсонала и пациентов. Съёмки будут проходить в больнице. Трансфер собственный. Будет на месте проведён антиген тест. Гонорар 1000 крон/день. Если вы заинтересованы, присылайте свои актуальные фотографии, имя, вес, размеры одежды и обуви. Если вы будете выбраны, мы свяжемся с вами в самое ближайшее время».

— «Для съёмок завтра или послезавтра (просим сообщить, если вы свободны оба дня) без ограничения по времени мы ищем молодых людей в возрасте 22-30 лет. Условия для участия: быть велосипедистом или футболистом. Гонорар 7.000 крон».

— «Для участия в новом комедийном сериале ищем детей 7-11 лет для ролей членов спортивной команды. Требуются следующие типажи: мальчик с глубоким внутренним миром и высоким интеллектом, мальчик – вьетнамец, мальчик с неспортивным типом внешности и девочка, которая выглядит как мальчик, «случайно» попавшая в команду.

Если ваш ребёнок согласен участвовать в проекте, просим прислать его фото, имя и указание роли, на которую претендует».

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Темы
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