Средняя ставка по ипотеке в марте снизилась

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам упала в марте до 2,9% с 2,99% в феврале. Это самое большое месячное снижение с марта 2015 года, сообщает Fincentrum Hypoindex.

Минимальный показатель был зафиксирован в декабре 2016 года, когда средняя ставка составляла 1,77%.

Низкие ставки привлекли клиентов. В марте 2019 года было оформлено 6 664 ипотечных кредита, что на 1 703 больше, чем в феврале. Общий объем полученных кредитов превысил 14,7 млрд крон — на 3,8 млрд больше, чем месяцем ранее. При этом в марте 2018 года было оформлено 9 087 ипотечных кредитов на общую сумму 19,2 млрд крон.

«Параллельно с мартовским снижением средней ставки наблюдается значительный рост разницы между этими показателями у отдельных банков. В то время как некоторые из них продолжили повышать ставки, другие выбрали противоположную стратегию», — рассказал главный аналитик Fincentrum Йозеф Райдл. В ближайшие месяцы средняя ставка по ипотеке может упасть еще сильнее, прогнозируют аналитики.

В течение первых трех месяцев этого года было заключено 16 тысяч ипотечных сделок на общую сумму 36,6 млрд крон. По сравнению с прошлым годом падение объема кредитов на жилье составляет более 30%.

По словам генерального директора Bidli Ондрея Машина, в начале года банки установили более низкие процентные ставки, поэтому интерес к недвижимости вырос, а рост цен снова ускорился. Это наиболее заметно в крупных городах. На рынке по-прежнему мало недвижимости, и, по его словам, будет сохраняться более высокий спрос, чем в прошлом году.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz